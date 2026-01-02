El calor empujó a los salteños a los ríos en el arranque del 2026

Las altas temperaturas, (30 grados a las 17) marcaron con fuerza el inicio del 2026 en Salta y empujaron a cientos de vecinos a buscar alivio en los ríos Vaqueros y Lesser, que desde temprano se convirtieron en los puntos más concurridos del primer día del año. Aunque el pronóstico anunciaba lluvias, durante casi toda la jornada el cielo se mantuvo sin precipitaciones y el calor se hizo sentir con intensidad. Recién alrededor de las 21, comenzaron a registrarse las primeras lluvias en la zona norte.

Desde muy temprano, incluso antes del mediodía, familias enteras, grupos de amigos, parejas y también algunos turistas se acercaron a los accesos tradicionales a ambos ríos. Muchos optaron por levantarse temprano y aprovechar el feriado desde la mañana, llevando lo que había quedado del festejo de Año Nuevo: carnes asadas, ensaladas, pan, bebidas frías y hielo, en una continuidad informal de la celebración que se trasladó a la orilla del río.

El paisaje fue el de una postal clásica del verano salteño. A lo largo de las costas se multiplicaron las reposeras, heladeritas, conservadoras y sombrillas, mientras los chicos se metieron rápidamente al agua, armando los tradicionales piletones con piedras en los sectores más bajos y seguros. Los adultos buscaron sombra bajo los árboles, compartieron mates, charlas y largas sobremesas improvisadas, con el río como protagonista.

Con el termómetro en alza y una sensación térmica sofocante, Vaqueros y Lesser ofrecieron un respiro frente al calor intenso que dominó la jornada. La escena se completó con la presencia de vendedores ambulantes, especialmente de tortillas, que recorrieron los distintos sectores ofreciendo comida caliente y aportaron un color más a la jornada.

Durante toda la tarde, el movimiento fue constante. Grupos que llegaban, otros que se retiraban, chicos jugando en el agua y familias que estiraron la estadía hasta que el sol comenzó a bajar. Pese al anuncio de lluvias, el buen tiempo se sostuvo durante gran parte del día, lo que permitió que el primer día del año transcurriera al aire libre y con clima de descanso.

Recién entrada la noche, cerca de las 21, la llegada de las primeras gotas en la zona norte empezó a dispersar a los últimos grupos que permanecían en los ríos. Así, el 2026 comenzó para muchos salteños con los pies en el agua, entre calor, reuniones familiares y una tradición que, año tras año, se repite cuando el verano se hace sentir con toda su intensidad.