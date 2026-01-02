Extraditaron a una acusada de explotación laboral

La Policía Federal Argentina extraditó a una ciudadana boliviana acusada de trata de personas, tras una intensa investigación que se extendió durante varios años y que terminó con su traslado desde Bolivia a la Argentina. La mujer, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional, fue entregada a la Justicia argentina en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

Según informaron fuentes oficiales a TN, la acusada está señalada por haber trasladado a su hermana desde Bolivia hacia la Argentina entre 2012 y 2013, con fines de explotación laboral. Una vez en el país, la obligó a trabajar y vivir en condiciones de extrema precariedad, primero en un local comercial de Neuquén y luego en otro de Santa Fe. La víctima sufrió abusos laborales, escasa alimentación y hasta agresiones sexuales.

En 2015, la mujer había sido detenida y cumplía prisión domiciliaria en Neuquén. Sin embargo, en 2018, la Justicia le revocó ese beneficio y ordenó su inmediata detención, ya que se fugó hacia Bolivia.

A partir de ese momento, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA inició una intensa investigación para dar con su paradero.

Finalmente, en 2024, Interpol-Bolivia informó que la sospechosa fue demorada en la ciudad de Oruro, cuando intentó renovar su cédula de identidad.

La extradición

Tras la notificación, la PFA dio aviso al tribunal argentino, que envió la solicitud de detención preventiva con fines de extradición a las autoridades bolivianas. La orden fue emitida y, luego de los trámites diplomáticos, la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que la mujer quedaba a disposición de la Justicia argentina a partir del 17 de noviembre, con un plazo de 45 días para concretar el traslado.

El 29 de diciembre, una comisión policial de la Dirección General de Cooperación Internacional viajó a Bolivia para asumir la custodia de la detenida. Finalmente, el 30 de diciembre, la comisión arribó a Ezeiza y entregó a la acusada a las autoridades judiciales argentinas.

El caso está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe, bajo la responsabilidad del fiscal Gonzalo Fernández, informaron.