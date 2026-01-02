Nena de 9 años murió ahogada en el jacuzzi

Una nena de 9 años murió este miércoles 31 de diciembre por la noche tras accidentarse en la zona de hidromasaje de un hotel ubicado en la ciudad de Oncativo, en el departamento Río Segundo, Córdoba.

El dramático episodio ocurrió cerca de las 20:10 horas en un predio rural que funciona como alojamiento. Según las primeras informaciones, la menor se encontraba disfrutando de las instalaciones junto a sus padres (un hombre de 40 años y una mujer de 39) cuando, por causas que se intentan establecer, quedó sumergida en el jacuzzi.

Tras el alerta inmediato a los servicios de emergencia, efectivos policiales organizaron un corredor sanitario para que la ambulancia pudiera avanzar sin demoras.

La pequeña fue trasladada de urgencia a la Clínica Gatti, donde el equipo médico le realizó maniobras de auxilio. Sin embargo, a pesar del esfuerzo sostenido del personal médico, la gravedad del cuadro fue irreversible y se confirmó la muerte de la nena.

La Justicia de Córdoba tomó intervención en el caso para reconstruir los últimos minutos de la menor en el agua. Por el momento, la causa ha sido caratulada "muerte de etiología dudosa".