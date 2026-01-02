Las lluvias complican la circulación en las rutas nacionales 40 y 68

Vialidad Nacional en Salta informó que continúan los intensos trabajos de mantenimiento y despeje en sectores de las rutas nacionales 40 y 68, que se vieron afectados por las lluvias propias de la temporada estival. Las tareas apuntan a garantizar la seguridad vial y la conectividad en corredores estratégicos de la provincia.

En el caso de la ruta nacional 40, los tramos más comprometidos se ubican entre la Quebrada El Tonco y la Quebrada El Sayar, comprendidos entre los kilómetros 4396 y 4423, a la altura de La Cabaña. En este sector se incluyen zonas como Quebrada de Salta, El Estanque, Quebrada La Flecha y Quebrada El Sayar, pasando por Angastaco, en el área de Santa Elena. Allí, cuadrillas y equipos viales trabajan en el retiro de barro, sedimentos y material aluvional acumulado sobre la calzada como consecuencia de las precipitaciones.

En paralelo, sobre la ruta nacional 68 se desarrollan tareas de mantenimiento a la altura de los kilómetros 11, 24 y 28, donde se realiza la limpieza de badenes y la remoción de sedimentos. Desde el organismo indicaron que la calzada se encuentra liberada para la circulación y que los trabajos incluyen además mejoras en las banquinas y limpieza general de la traza.

Desde Vialidad Nacional señalaron que ambas rutas permanecen transitables, aunque con precaución. En ese sentido, recomendaron priorizar el tránsito diurno, ya que en zonas de montaña las lluvias pueden producirse de forma repentina, y respetar la señalización provisoria y las indicaciones del personal vial. Los operativos se mantendrán durante toda la temporada estival para reducir riesgos y asegurar condiciones adecuadas de circulación.