Chicoana: familias de Bella Vista, bajo el agua por la falta de obras

Una vez más, la angustia se apoderó del paraje Bella Vista. Anoche, una feroz tormenta causó inundaciones masivas en esta zona rural ubicada en el límite entre Chicoana y Rosario de Lerma. El saldo es devastador: caminos intransitables, pérdidas materiales totales y más de 120 familias afectadas que denuncian el abandono de las autoridades.

A pesar de que el municipio brindó asistencia inmediata a los damnificados, los vecinos aseguran que la ayuda es solo un paliativo para un problema estructural. David, vecino del lugar, señaló directamente “la falta de infraestructura y el mal manejo de los canales de riego de fincas privadas”. Según su testimonio, la falta de mantenimiento y el desvío intencional de los cursos de agua hacia caminos vecinales transforman las rutas de acceso en ríos intransitables que conectan con el pueblo de Chicosna y la Ruta 68.

Incluso la escuela local, refugio fundamental de la comunidad, padece el deterioro crónico de sus techos. Para las familias de Bella Vista, la tormenta de anoche no fue un accidente climático, sino la consecuencia directa de años de promesas incumplidas y una gestión de recursos hídricos que prioriza a los grandes productores por sobre los habitantes del paraje.