PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
2 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

crimen
reforma de la SIDE
multas
principio de incendio en el Registro Civil
crecida del pilcomayo
Valles Calchaquies
#CARTONAZO #GANADORES #SALTA
Violencia en Metán
crimen
reforma de la SIDE
multas
principio de incendio en el Registro Civil
crecida del pilcomayo
Valles Calchaquies
#CARTONAZO #GANADORES #SALTA
Violencia en Metán

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1530.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Cartonazo

Cartonazo: ganadores de la semana

Viernes, 02 de enero de 2026 12:18
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Cartonazo sigue premiando a sus lectores: en esta ocasión a Martínez Analía de Capital, ganó  $900.000 con el cartón completo de la semana 39. 

Este sábado comienza una nueva edición del Cartonazo, la semana 41, con un pozo acumulado de $ 1.900.000. Ya sabés que con la compra del diario de los sábados, obtenés tu cartón. Controlá los números publicados de domingos a miércoles y, si sos ganador, comunicate al 0387 4246-314. IMPORTANTE: tenés tiempo de reclamar tu premio hasta el miércoles, 18 hs. 

Controla los números en la página del diario https://www.eltribuno.com/salta - o en la góndola del Alto Noa Shopping o ingresa los días miércoles a nuestro sistema https://www.cartonazo.com.ar/eltribuno/, colocá el código del cartón y verificá en un segundo si saliste premiado.

Tenés muchas opciones para controlar tu cartón. No te quedés con las ganas y jugá al Cartonazo!!! 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD