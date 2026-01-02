La sede del Partido de la Victoria fue vandalizada: "Exigimos el esclarecimiento del hecho"

El Partido de la Victoria de Salta repudió el robo sufrido en su sede partidaria, ubicada en la calle Córdoba 660; un hecho que, según sus autoridades, "no puede ni debe ser minimizado". El robo se produjo durante la madrugada del 1 de enero, cuando personas desconocidas ingresaron al local tras forzar la puerta de acceso y romper algunos vidrios, provocando destrozos.

"Los autores del hecho revolvieron cajones y armarios, y se llevaron una heladera, computadoras y otros elementos de trabajo esenciales para la actividad política y militante", expuso el partido mediante un comunicado.

"Es un ataque al espacio político"

"Este no es solo un robo material. Es un ataque directo contra un espacio político, contra la organización colectiva y contra la vida democrática", añade el escrito. Dirigentes del espacio comunicaron que las denuncias correspondientes fueron realizadas y exigieron dar con los responsables.

"Desde el Partido de la Victoria exigimos el esclarecimiento inmediato del hecho y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la democracia, la participación política y el derecho de las fuerzas políticas a desarrollar su actividad sin amedrentamientos".