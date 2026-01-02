Dos hombres murieron en siniestros viales en Salta: uno en Capital y otro en Rivadavia Banda Sur

La Policía de Salta investiga dos siniestros viales con consecuencias fatales ocurridos en las últimas horas en la ciudad de Salta y en el departamento Rivadavia, que dejaron como saldo dos personas fallecidas.

El primero de los hechos se registró durante la madrugada de este viernes en la Circunvalación Este de la ciudad de Salta, antes de llegar a la avenida Delgadillo. Tras una alerta de siniestro vial, personal policial arribó al lugar y constató la presencia de una motocicleta siniestrada y, tras la intervención de profesionales de la salud, se confirmó el deceso de un hombre mayor de edad.

En la escena trabajó el Grupo Técnico de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para documentar el hecho y determinar las circunstancias del accidente. En tanto, personal de Seguridad Vial llevó adelante tareas de ordenamiento del tránsito. La investigación quedó a cargo de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1.

Choque de camionetas y un muerto

El segundo siniestro fatal ocurrió anoche sobre la ruta provincial 13, a la altura del kilómetro 97, en la zona de Rivadavia Banda Sur. Allí, efectivos del Distrito de Prevención 8 de Pichanal intervinieron tras un choque entre dos camionetas. En el lugar, personal de salud constató el fallecimiento de un hombre mayor de edad.

Al igual que en el caso ocurrido en Capital, el Grupo Técnico de Criminalística documentó la escena con el objetivo de establecer cómo se produjo el impacto, mientras que efectivos de la Dirección General de Seguridad Vial realizaron tareas de ordenamiento vehicular. En este hecho intervino la Fiscalía Penal correspondiente.

Ambos casos se encuentran en etapa de investigación para determinar responsabilidades y las causas que derivaron en los trágicos desenlaces.