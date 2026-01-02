El parque acuático El Préstamo abre sus puertas y da inicio a la temporada de verano

El parque acuático El Préstamo abrirá sus puertas mañana sábado 3 de enero en la localidad de Coronel Moldes, dando inicio a la temporada de verano 2026. Se trata de una propuesta pensada para disfrutar en familia, que combina recreación, naturaleza y servicios en un entorno privilegiado del Valle de Lerma.

El complejo cuenta con sector de camping y parque acuático. El camping estará habilitado de 9 a 20 horas, mientras que el parque acuático funcionará de 11 a 19 horas. Para consultas, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al 3874579692.

El parque acuático tiene un aforo de 400 personas y dispone de espacios diferenciados para niños y adultos. Cuenta con una pileta de más de 40 metros de largo por 16 de ancho, equipada con ocho toboganes acuáticos para adultos, una plaza de juegos y un sector infantil con mangrullo, dos hongos y un chorro de agua.

En el sector de camping, las familias pueden disfrutar de 35 asadores, con la posibilidad de acampar en un espacio habilitado para 35 carpas y 8 motorhomes, además de una plaza de juegos adicional. El predio dispone también de un restaurante y un drugstore que funcionan diariamente, a los que se puede acceder de manera independiente del parque acuático y del camping, ofreciendo a los visitantes opciones gastronómicas de la región.

En relación a las tarifas, la entrada general al parque acuático y camping, que incluye asador y acceso al parque, tiene un valor de $12.000 para adultos, $6.000 para menores y jubilados con carnet, y $8.000 para residentes de Coronel Moldes y personas con convenio de la Cámara de Turismo. La entrada solo al camping cuesta $4.000 para adultos, $2.000 para menores y jubilados, y $3.000 para moldeños y convenios. Para quienes ya abonaron el ingreso al camping, la entrada al parque acuático tiene un valor de $10.000 para adultos, $5.000 para menores y jubilados y $7.000 para moldeños y convenios. El uso de carpa tiene un costo de $3.000 por persona y el ingreso en motorhome, que incluye espacio, camping con asador (sujeto a disponibilidad) y parque acuático, tiene un valor de $15.000 por persona. Los menores de 2 años ingresan sin cargo con DNI y las personas con discapacidad acceden de manera gratuita con carnet, incluyendo un acompañante.

La puesta a punto del parque incluyó una serie de adecuaciones destinadas a garantizar la seguridad de los visitantes. En ese marco, los guardavidas y sus ayudantes se encuentran trabajando para conformar un equipo capacitado, mientras que todo el personal recibió capacitación en buenas prácticas de atención para brindar un servicio de calidad durante toda la temporada.