Los grandes ponen primera: Boca, River e Independiente arrancan sus pretemporadas

Con el Torneo Apertura 2026 en el horizonte, Boca Juniors, River Plate e Independiente comenzaron, o están a punto de comenzar, sus respectivas pretemporadas, con trabajos físicos, viajes al exterior y movimientos en los planteles que marcan el inicio formal de un nuevo ciclo futbolístico.

River será el primero en salir de Buenos Aires. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo viajará este viernes por la noche a San Martín de los Andes, donde llevará adelante la parte física de la preparación. El plantel partirá cerca de las 19 desde el River Camp de Ezeiza y arribará al aeropuerto Aviador Carlos Campos alrededor de las 21. Luego, se trasladará al hotel Loi Suites Chapelco, donde se espera un importante banderazo de hinchas.

Esta será la cuarta vez que el “Millonario” realice la pretemporada en suelo neuquino, tras las experiencias de 2020, 2022 y 2024, aunque en esta ocasión la estadía será más breve. El sábado 10 de enero, River viajará a Uruguay para disputar la Serie Río de la Plata: enfrentará a Millonarios de Colombia el domingo 11, desde las 21, y a Peñarol el sábado 17 a las 22, ambos partidos en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado.

Pensando en la temporada que comenzará a fines de enero con la visita a Barracas Central por el Grupo B del Apertura, Gallardo ya cuenta con dos refuerzos: Aníbal Moreno y Fausto Vera. Moreno llegó desde Palmeiras por siete millones de dólares y firmó contrato hasta diciembre de 2029, mientras que Vera arribó a préstamo desde Atlético Mineiro por un año, con un cargo de 500 mil dólares y una opción de compra de cuatro millones.

Antes de Uruguay, Villa Domínico

Independiente, en tanto, volverá a los entrenamientos este sábado por la mañana en el Predio Santo Domingo de Villa Domínico. Los dirigidos por Gustavo Quinteros iniciarán la pretemporada con estudios médicos y trabajos iniciales, antes de viajar a Uruguay el miércoles 7 de enero. Allí realizarán la parte más exigente de la preparación física en el predio Los Aromos, perteneciente a Peñarol, en el marco de la Serie Río de la Plata.

El “Rojo” disputará tres amistosos en el estadio Alfredo Víctor Viera, todos a las 21: el 10 de enero ante Alianza Lima, el 13 frente a Millonarios y el 16 contra Montevideo Wanderers.

De cara a esta etapa, Quinteros decidió promover a siete juveniles: Tomás Parmo, Josias Palais, Felipe Tempone, Alán Laprida, Luciano Barros Ayala, Nicolás Garrido y Joel Medina. Además, contará con el regreso de jugadores que estaban a préstamo, como Jhonny Quiñónez, Juan Manuel Fedorco —quien será tenido en cuenta— y Javier Ruíz, repescado tras su buen rendimiento en Barracas Central.

Al mismo tiempo, varios futbolistas fueron cedidos a otros clubes y otros regresaron de préstamos para luego ser transferidos, mientras que la dirigencia buscará salida a algunos jugadores que no entran en los planes del entrenador. Sin compromisos internacionales en 2026, Independiente debutará en el Apertura a fines de enero cuando reciba a Estudiantes de La Plata, por el Grupo A.

En Ezeiza y al mando de Úbeda

Boca Juniors, por su parte, ya puso en marcha la pretemporada en el predio de Ezeiza bajo la conducción de Claudio Úbeda, quien inicia oficialmente su ciclo como entrenador principal tras su interinato en el cierre de 2025. El plantel regresó a las prácticas este viernes y fue sometido a los exámenes médicos de rutina.

El “Xeneize” comenzó el trabajo sin refuerzos, pero con tres bajas confirmadas: Frank Fabra, Ignacio Miramón y Cristián Lema. Además, Lucas Janson, Agustín Martegani, Nicolás Orsini y Norberto Briasco fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta. En contrapartida, Úbeda promovió a cuatro juveniles de la Reserva: Dylan Gorosito, Santiago Zampieri, Tomás Aranda y Leonel Flores.

Mientras se desarrollan estos primeros días de preparación, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme buscará cerrar incorporaciones, con negociaciones abiertas por Marino Hinestroza y el defensor de San Lorenzo Gastón Hernández. Boca debutará en el Apertura el 25 de enero ante Deportivo Riestra, en La Bombonera.