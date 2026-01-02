Oficializaron la llegada el Torneo de Verano y la Copa Revancha 2026 a Salta

A preparar los trapos. Finalmente ayer se realizó la esperada la presentación del Torneo de Verano Salta 2026, organizado por la Agencia Provincial Salta Deportes (APSD), y de la Copa Revancha, en la sede de la Liga Salteña de Fútbol, organizadora del superclásico salteño.

Cabe destacar que el torneo se llevará a cabo con un triangular de verano que reunirá a Central Norte, Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever, equipo que también se encuentra en la Primera Nacional y formará parte de la zona A con el cuervo. El torneo se disputará entre el 23 y el 30 de enero y servirá como preparación para la temporada oficial de los equipos participantes.

La competencia comenzará el viernes 23 con uno de los partidos más esperados por los hinchas locales: el clásico salteño entre Central Norte y Gimnasia y Tiro. El encuentro inaugural se jugará en el estadio Padre Ernesto Martearena, escenario habitual de los grandes eventos futbolísticos de la provincia.

Asimismo, el martes 27, Central Norte se medirá ante Chaco For Ever y finalmente, el viernes 30, el albo y Chaco For Ever chocarán para cerrar el triangular.

El triangular de verano permitirá a los cuerpos técnicos observar el rendimiento de sus planteles, sumar rodaje competitivo y probar variantes tácticas de cara a los compromisos oficiales que se avecinan.

Vale aclarar que todos los partidos se llevarán a cabo en el estadio Padre Ernesto Martearena, con ambos públicos y horarios a confirmar.

También el superclásico

Además, las autoridades luguistas presentaron la copa Revancha Superclásica entre Juventud Antoniana y Central Norte que se jugará con ambas parcialidades el domingo 1 de febrero con horario a confirmar.

Estuvieron presentes el presidente de la APSD y la Liga Salteña de Fútbol, Sergio Chibán, el vicepresidente de la LSF Héctor De Francesco, los presidentes Juan Carlos Segura (Juventud) y Leandro Etchezar (Central Norte) y el delegado de Gimnasia y Tiro Gonzalo Mosquera entre otras autoridades.