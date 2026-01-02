Confirmaron dos muertos y 12 heridos por el fuerte sismo en México

Un fuerte terremoto de magnitud 6,5 en la escala de Richter sacudió este viernes el centro y sur de México, dejando un saldo preliminar de dos personas fallecidas y al menos 12 heridos. Según el Servicio Sismológico Nacional, el sismo se registró a las 07:58 hora local con epicentro en las cercanías de San Marcos, en el estado de Guerrero, y a una profundidad de apenas 5 kilómetros, lo que aumentó la percepción de su intensidad en diversas regiones.3

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, confirmó la muerte de una mujer de 54 años en una localidad cercana al epicentro, luego de que su vivienda colapsara por el movimiento telúrico. En la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó el deceso de un hombre en la alcaldía Benito Juárez; la víctima sufrió un aparente paro cardiorrespiratorio mientras descendía por las escaleras durante la activación de la alerta sísmica, lo que provocó una caída fatal.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que los servicios de emergencia se encuentran evaluando 34 edificios y cinco casas con daños estructurales detectados. Además, se registraron cortes de energía eléctrica en varias colonias de la capital.

Las autoridades mexicanas mantienen el monitoreo por posibles réplicas y han pedido a la población extremar las medidas de precaución en las estructuras que presentan grietas o daños visibles.