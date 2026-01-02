Noche para disfrutar con Neo Mestizo

La destacada banda salteña Neo Mestizo ofrecerá su atrayente show, mañana desde las 22.30, en el Café del Tiempo, Balcarce y Necochea. Es un proyecto musical del ascendente baterista Inti Huancar. Se completa con: Angel "Duende" Flores, Darío Moksha, y Fernando Mendieta. Un grupoo que entrelaza el jazz, folclore, la música contemporánea y el rock.

"Neo Mestizo propone un recorrido sonoro donde la identidad local, el lenguaje del jazz y la improvisación, dialogan en un mismo escenario. Un espectáculo íntimo y dinámico pensado para el público amante de la música en vivo", resaltó Inti.

Durante el concierto, se interpretarán temas del disco homónimo Neo Mestizo y composiciones de sus integrantes actuales. También se exhibirán otros clásicos, a través de nuevas versiones de grandes autores argentinos. La presentación busca generar un espacio de encuentro entre tradición e innovación.

Neo Mestizo propone un recorrido sonoro donde la improvisación, el cruce de estilos y la búsqueda de una voz propia se hacen presentes en un formato íntimo y dinámico, pensado para el público amante de la música en vivo.

"En mi familia materna siempre tuve que "afilar" mi oído, jamás faltaba un bombo y una guitarra, las guitarreadas eran moneda corriente en casa. Mis primeros conocimientos en la música nacieron allí, luego me entusiasmé para formarme como profesional, soy un apasionado del mundo de los acordes musicales", agregó el baterista Huancar.

La noche del domingo contará con la participación de destacados cantantes y músicos invitados, quienes enriquecerán el show y nos brindarán reversiones de grandes autores de la música popular argentina.

"Será un noche especial, un inicio de año que asoma con diversos proyectos que se irán cristalizando con el correr de los meses. Estamos preparados para afrontar nuevos desafíos, tanto a nivel nacional como internacional. Contamos con algunas propuestas que iremos analizando con los chicos. Soy demasiado optimista, y no tengo dudas que se aproximan alentadoras ocasiones paea seguir creciendo en nuestra carrera artística. Los pasos son lentos pero muy seguros", agregó el joven baterista Inti Huancar.