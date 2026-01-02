Quinoa afrontará el presente año con enorme optimismo

El grupo Quinoa Folclore se presentará hoy desde las 21, en la Ciudad de Navidad, de Villa Las Rosas, en el marco de los 60 años de puesta en escena del pesebre viviente, "En una actuación muy especial para todos los integrantes del conjunto", dijo Carlos Funes, líder de la mencionada agrupación musical.

Quinoa Folclore también está integrado por: Gloria Salazar (voz), Gonzalo Moreno (guitarra y voz), con el acompañamiento de: José Zulca (bajo eléctrico) y Carlos Roldán (bombo). "Sumaremos a nuestro habitual repertorio de variados ritmos folclóricos, una canción navideña propia 'Esta noche es Navidad', que el año pasado fuer grabada por el grupo junto a otros artistas salteños, pero que recién será estrenado en vivo, en una versión acústica", agregó el tecladista.

Prestigioso evento

"Realmente es un honor participar de un espectáculo de la magnitud de Ciudad de Navidad. Estaremos con nuestras canciones en la previa del prestigioso evento. Agradecidos por la invitación y creemos que es una hermosa forma de poder comenzar el año agradeciendo las bendiciones recibidas y por recibir, en este marco tan especial" indicó la cantante Salazar.

Consultados respecto del tema navideño que estrenarán, Carlos Funes, autor del mismo, manifestó que "Esta canción la compuse hace muchos años cuando participaba del grupo juvenil de mi parroquia y el año pasado se nos ocurrió compartirla con amigos artistas, tales como Natalia Ramos, con quien la cantábamos en su momento y sumamos a Diego Loza y Micki Villalba, con coros de Lalo Velazco y Mariana Romero. Grabamos una versión que incluyó un video que publicamos en YouTube; pero lo hicimos muy sobre la fecha. Este año, cuando nos convocaron, no dudamos en sumarla a nuestro repertorio para esta linda ocasión".

Quinoa terminó un año muy positivo, que incluyó la continuidad de su proyecto pedagógico de difusión de la música folclórica, que vienen realizando desde hace 7 años en las escuelas (Canciones con Historias). Además, grabaron un nuevo albúm que incluyó 14 canciones propias denominado "Música de nuestra tierra", y el estreno de un videoclip, de la obra "Vete ya". Todo está disponible en las principales plataformas y tiendas musicales de internet. También realizaron diversas presentaciones, donde se destacaron el teatro de Pro Cultura Salta, recientemente en el Museo del Instrumento, y peña El Minero.

Arrancan el 2026 con una buena agenda de shows: hoy en Ciudad de Navidad, el 11 en el Desentierro del Carnaval de San Lorenzo, y el 30 en el Cabildo Histórico de Salta. Está prevista una gira promocional, que los llevará por distintos pueblos de Salta y provincias vecinas, a la espera de ser convocados por los organizadores de los festivales del verano a los cuales les han enviado su propuesta.

"Fue allá por 2014 cuando convoqué a Carlos Gómez y Alfonso Reynoso para dar nacimiento a una propuesta musical folclórica distinta, con la intención de poder expresarnos y poner en cada canción nuestra propia impronta, nacida por nuestro recorrido artístico por distintos géneros que fueron desde el folclore pasando por el rock, el cuarteto o la cumbia. Las temáticas de las canciones principalmente eran de amor o desamor; pero también nuestro repertorio incluía canciones de destacados compositores a las cuales les pusimos nuestros arreglos. Sabíamos que no es fácil para un grupo emergente como el nuestro trascender en la popularidad, sin embargo lo logramos, pese a los cambios de integrantes, quienes por distintos motivos tuvieron que dejar la banda", indicó Carlos Funes, creador del grupo.

Proyecto didáctico

"Luego de ganar la Pre Serenata a Cafayate el año de la pandemia, nos hemos dedicado a intentar difundir la música folclórica en las escuelas con un proyecto didáctico que incluye material para los docentes y cuya principal búsqueda, no solo es compartir un concierto musical, sino también poner en valor a los autores de las canciones que todos cantamos" indicó Gonzalo Moreno.

"Realmente es muy lindo poder ser parte de Quinoa y para mi ha sido una oportunidad de volver a mi primer amor musical, el folclore, ya que si bien es cierto canto desde niña me había volcado al género tropical y cuando me propusieron hace un año ser parte del grupo acepté sin dudar. El recital se vislumbró con mucho amor y profesionalismo", manifestó Gloria Salazar.