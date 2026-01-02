Arranco el 2026: ¿Qué podés hacer en Salta durante las vacaciones de verano?

Durante la temporada de verano, Salta despliega una diversa agenda de actividades que invitan a disfrutar de la provincia en todo su territorio. A través del Ministerio de Turismo y Deportes, el Gobierno de la Provincia acompaña y difunde semanalmente las propuestas culturales, recreativas, deportivas y gastronómicas que se desarrollan en los distintos municipios, destinadas tanto a salteños como a quienes eligen el destino para vacacionar.

Las actividades forman parte del Calendario Turístico de Verano, una agenda federal que reúne más de 900 propuestas organizadas por los municipios de las siete regiones turísticas de la provincia, poniendo en valor la identidad local, las tradiciones, la cultura y los atractivos de cada destino.

En este marco, desde el Ministerio de Turismo y Deportes se recomienda a quienes visiten la provincia contratar alojamientos habilitados oficialmente, los cuales pueden consultarse ingresando a https://visitsalta.ar/alojamientos/, a fin de garantizar una estadía segura y de calidad.

El calendario completo, con fechas, lugares y detalles de todas las actividades de la temporada, puede consultarse en https://calendar.turismosalta.gov.ar/

A continuación las diversas propuestas de los municipios desde este lunes 29 de diciembre al domingo 4 de enero:

Cachi

Viernes 2. Recepción del Primer Turista. Acceso Plaza Principal. 11:00 hs.

Campo Santo

Domingo 4/. Viví el verano en Campo Santo. Balneario Roberto Romero. 09:00 hs.

Cerrillos

Sábado 3. Manos Cerrillanas. Alojamientos de Cerrillos. 17:00 hs.

Llevate Lo Nuestro. Locaciones de Cerrillos. 18:00 hs.

Domingo 4. Feria en el Corazón de Salta. Plaza Principal Serapio Gallegos. 10:00 hs.

La Morena Cerrillana. Anfiteatro Marcos Tames. 18:00 hs.

Coronel Moldes

Viernes 2 y Sábado 3. Cine bajo las estrellas. Barrios de la localidad.

Sábado 3. Recepción 1° Turista. Plaza principal Gral. Güemes. 11:00 hs.

Guachipas

Del jueves 1 al domingo 4. Visitas guiadas en el centro de interpretación del arte rupestre. Calle Arenales s/n. 8:00 -18:00 hs.

Excursiones. Cuevas Pintadas. 07:00 - 15:00. Hs.

Excursión a la cascada de Alemanía. Paraje Alemanía r-nac.68 km.81. 08:00 hs.

Del viernes 2 al domingo 4. Visitas guiadas en el centro de interpretación quebrada las conchas. Paraje Alemanía RN 68 km.81.

La Caldera

Del jueves 1 al sábado 3. Cabalgatas junto al dique Campo Alegre. Cabecera norte del Dique Campo Alegre. 08:00 hs.

Jueves 1 y sábado 3. Pastoreo de ovejas y caminata de bienestar. Dique Campo Alegre. 09:00 – 12:00 hs.

Del viernes 2 al domingo 4. Experiencia Stand Up Paddle - Sandra Arenas. Dique Campo Alegre. 08:00 hs.

Sábado 3. Energía para despertar: meditación + Tai Chi Chuan + té matcha frío. Dique Campo Alegre. 08:00 y 18:00 hs.

La Poma

Viernes 2 y Sábado 3. Festival de la Trucha. Escenario Eulogia Tapia. 23:00 hs.

Metán

Jueves 1. Bienvenido 2026. Plaza San Martín. 20:00 hs.

Sábado 3. Caminata a Balderrama. Salida a serranías de Metán. 07:00: hs.

Molinos

Sábado 3. Recepción del primer turista. Plaza Gral. Martín Miguel de Güemes.

Payogasta

Del jueves 1 al domingo 4. Expo-muestra "las memorias del pimiento". Centro de Interpretación. 08:00 – 19:00 hs.

Salta Ciudad

Del viernes 2 al domingo 4. Navidad Azul. Plaza Belgrano. 18:00 hs.

Tartagal

Domingo 4. Feria Tartagal y Feria de Arte Nativo. Plaza San Martín. 20:00 hs.

Balcones Gastronómicos. Plaza San Martín. 20:00 hs.

Matsuri de Reyes. Plaza San Martín sobre calle Rivadavia. 21:00 hs.