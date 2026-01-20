Compañera Delcy, la empleada del mes

"Decir chevere es poco. Todo está y estará mejor ahorita" repiten a coro traders petroleros con años en Caracas. Sin Maduro, los contratistas con la PDVSA chavista palpitan, con contenido entusiasmo, la agenda fina de los Rodríguez y Trump.

Caracas está normal; lo que aquí se llama normal. Las escuelas reabrieron tras el receso de fin de año, los comercios están ya abiertos, pasó la ganga de electrónica, coches, electrodomésticos. En el alboroto, el que tenía dólares salió a comprar. No hubo marcha anti-Trump, el chavismo sigue a full aunque la procesión le vaya por dentro. Como en Panamá cuando los gringos se llevaron a Noriega, el gobierno reclama la devolución de "los panas del alma" (compañeros) Nicolás y Cilia al mundo de las arepas libres.

Las grandes apuestas en "los drinkies" petroleros en hoteles y centros comerciales de este fin de semana es quien manejará Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA y el área petrolera que era un coto no exclusivo de caza de la presidenta Delcy).

Durante y después de Chávez, esas poltronas han sido primero una gran ocasión de negocios y poder y luego, casi siempre, el colgajo del sanbenito de traición a la patria. Desde el largo reinado del zar Rafael Ramírez, el super y temible Tarek El Aissami, Manuel Quevedo, Hugo Carvajal, Pedro Tellechea, entre otros. A su turno, todos terminaron desfenestrados (del español antiguo lanzados por la ventana). Eso ocurre más literalmente en Rusia. Aquí hay otras formas más caribeñas para ascensos y descensos.

En Caracas, los petroleros siguen las movidas de Delcy y Jorge, hermanos y cuadros puros del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y flamantes adherentes de la "doctrina Donroe" de Trump, como virreyes sin cartera de un protectorado por ahora difuso. Este lunes parte con algunas cuentas regresivas, ella debería dejar el Ministerio de Petróleo en manos amigas. Que no serán precisamente las de Diosdado Cabello, desde hace tres o cuatro días en bajos decibeles.

Hablando de sonidos: el shock por el ataque que capturó a los Maduro es alucinante. Este fin de semana fue viral el testimonio del mando bolivariano: "Se apagaron los radares, nos estallaba la cabeza y sangrábamos por la nariz, entraron no más de 20, tiraban como 300 disparos por minuto, fue una masacre, era imposible"

Si no se portan bien volveremos, dice Trump autoproclamado custodio del orden y progreso en clave occidental. "Todo va a andar bien, habrá inversiones. Con poco llegaremos a los 1,5 M barriles día de petróleo (bpd), para los 3 millones se complica, porque ahí hay que invertir bastante en la Franja de Orinoco y Maracaibo", cuenta un petrolero que suma media docena de licencias de las 42 que habilitó PDVSA. No todas son propias, algunas sociedades operan este negocio por cuenta y orden de otras que no querían tener líos con sus accionistas.

Las petroleras grandes, con historias diversas aquí, prefieren no arriesgar. "Fíjate que el balance del meet con Trump es como un Ni", acota otro en la mesa mientras pide otra Pilsen Polar para apagar los 28°C y el aire que no tira bien. "No todas son Chevron, que ya tiene sus 200.000 barriles. El encuentro de Trump y Marcos Rubio con las compañías fue inesperadamente público. Voces varias, Halliburton, que puso y se llevó todo lo que pudo de Irak, ha recordado que se fueron de Venezuela por las sanciones. ExxonMobil pisa el freno, todavía no está para invertir, le teme al humor del mercado. Repsol - Eni ya tiene su negocio doméstico de gas y downstream y dice que triplicará.

¿Con respecto al sueño de Trump desde Mar-a-Lago de juntar US$100.000 de inversiones? "Hoy el planeta se ha llenado de masters y magisters en Venezuela y sus reservas. Y la mitad de la videoteca dice que no fue por petróleo, Estados Unidos ha venido a poner la pata ancha en su patio trasero, dicen las redes en todo el mundo. USA puso afuera a Rusia, China, Irán" dice uno de los más veteranos.

"¿Se acabó la opción de sacar la flota fantasma?, pregunta el periodista. Se terminaron varias cosas, según la rueda de traders. Sin sanciones, con inversiones y con otros mercados, puede ser, todo es posible. La OPEP no es un tema aquí; más pesan las diferencias de descuento para vender a China.

Hay inquietud de que venga gente a pelearles el negocio. Es muy temprano para eso fíjate el aviso de la Embajada de los Estados Unidos a sus ciudadanos: "no viaje a Venezuela y si está aquí tenga cuidado y si puede salga del país". Además, aquí pegó bastante la votación del Senado para que Trump no repita acciones militares sin consultarle al Congreso". Pero, por otro lado, dicen en los chats petroleros, están llegando personajes como Ali Moshiri, hoy en Amos Global que va por US$ 2.000 M para fondear activos venezolanos. Como diría nuestro Javier Milei, o sea, digamos.

Hay rusos en entretenidos "drinkies" en el lobby del hotel. "Miralos, esos están aquí como si nada. Lo que va a cambiar es el control de los mares, esto es como aquel Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, pero sin Papa mediante. Ucrania para tí, Venezuela para mí, mirá Kiev ahora, ya vas a ver" dice el trader que dice extrañar los bifes de chorizo de Buenos Aires.

"Sin sanciones esto se pone lindo. Lo único malo es que vendrán muchos curiosos al negocio. Eso ya se vio en estos días en las bolsas y bancos, los clientes preguntando por los bonos que eran basura absoluta y cómo entrar en 'equities de venezuelan oil&gas' (acciones de petróleo y gas venezolano)", acota.

No hay mucha congoja entre los que han venido haciendo negocios con el gobierno por la suerte de los Maduro. "Para muchos, chavistas y no chavistas, él era un reo y trofeo de los cubanos; mira cómo terminó el anillo de tipos que lo cuidaba.

Muchos creían que negociaría mejor su final, al final si no logra negociar en Estados Unidos se pudrirá en la cárcel y su oro quedará en Moscú o donde sea. El poder es como los negocios, hay que saber entrar y salir a tiempo". El que dice esto, confiesa que su teléfono se llenó de preguntas sobre negocios en estos días.

Otro consultor, con años de intentar, conseguir y frustrarse en hacer negocios con el chavismo coincide en advertir que "esto no es para cualquiera, a los chamos de franelita roja les gusta manotearte el biyuyo". Chamos es muchachos, franelita roja es la camiseta chavista, biyuyo es dinero, manotear no precisa traducción.

¿Y lo de las tierras raras? "Ahí sí que hay un guiso para echarle piernas" (un negocio turbio para entrarle con ganas) pero mejor no te metas. Hay algunos canadienses audaces pero la gente que maneja el Arco del Orinoco es pesada". Por ahí dicen que Gold Reserve y otras le ha pedido a Trump recuperar el oro y cobre de Brisas y Siembra Minera. No son los únicos, hay gente haciendo cola para cobrarse lo suyo. Hay en la estela de mineros unos cuantos que empobrecieron sus fortunas, como el fallecido Gustavo Cisneros el creador de Venevisión, figura del board de Barrick Gold.

- "¿Y la oposición?" pregunta el cronista a los petroleros

- "Corina, Edmundo y sus aparatos no existen". "Lo que hay es lo que ves en el menú, sacado los Maduro del medio, son los hermanos Rodríguez, Diosdado, Vladimir Padrino, que en estos días está calladito". "Aquí no importan los DD.HH, sino de los Mm3 y los bpd".

Se acaban las birras y nadie firma 100x100 si lo que parece que se viene, durará. O si después de esta exhibición de poder de fuego americano, el chavismo la joderá otra vez. "No te olvides de algo, Rubio es de la gusanera de Miami y lo único que le interesa es que caiga Cuba, anota fecha y hora. Y su jefe ya tiene varios frentes abiertos entre Groenlandia, Irán, Gaza. Aquí hay mucho crudo y también zaperocos(*)", cierra uno que hizo negocios con todos y todas en PDVSA.

"Échame una manito. Si publicas algo no nos nombres".

"¡Échale pues!" (por supuesto).

* El modismo venezolano "zaperoco" se refiere a un alboroto, desorden, pelea, disturbio o gran bulla, especialmente cuando se usa en la expresión "se armó el zaperoco", indicando que se desató una situación caótica, una pelea o un gran bochinche.