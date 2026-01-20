Propuestas para los turistas esta semana

El verano en Salta continúa con una amplia y variada agenda de actividades que invita a recorrer la provincia y a participar de propuestas pensadas para todos los públicos. Festivales, peñas, corsos, ferias, caminatas, experiencias al aire libre y encuentros gastronómicos se multiplican esta semana.

Las actividades forman parte del Calendario Turístico de Verano, que reúne más de 900 eventos organizados por los municipios de las siete regiones turísticas de la provincia, con el objetivo de fortalecer la oferta turística, dinamizar las economías locales y poner en valor la identidad cultural de cada destino. Desde el Ministerio de Turismo y Deportes se recomienda a quienes visiten Salta optar por alojamientos habilitados oficialmente, a fin de garantizar una estadía segura y de calidad, y consultar el cronograma completo de propuestas disponible en los canales oficiales.

En Cachi, el viernes 23 se realizará el Festival de la Tradición Calchaquí: La Peña del Valle, desde las 19, mientras que el sábado 24 tendrá lugar el Festival Principal en el Anfiteatro Municipal a partir de las 20, y el domingo 25 se cerrará con un Baile Popular.

En Cafayate, el jueves 22 se desarrollarán las Peñas Culturales en la Plaza 20 de Febrero desde las 21, y el sábado 24 se llevará a cabo la Pre Serenata en el predio de la Serenata, desde las 18.

En Campo Santo, el domingo 25 se vivirá la propuesta "Viví el verano en Campo Santo" en el Balneario Roberto Romero, desde las 12.

En Cerrillos, el viernes 23 se realizará la 120ª edición del Corso de Flores en el Cosmódromo Martín Miguel de Güemes desde las 21. El sábado 24 habrá Manos Cerrillanas a las 17, Llevate lo Nuestro a las 18, y nuevamente el Corso de Flores a las 21. El domingo 25 se desarrollará la Feria en el Corazón de Salta en la Plaza Serapio Gallegos desde las 10, y La Morena Cerrillana en el Anfiteatro Marcos Tames a las 18.

Otras actividades

En Chicoana, el sábado 24 se inaugurará la Feria de la Quebrada de Agua Negra en el Puente de Mal Paso desde las 11, y el domingo 25 se realizará el Encuentro de Jóvenes del Ayer y el carnaval de antaño en la carpa de Carlos Abán, en el predio Los Eucaliptos, desde las 10.

En Coronel Moldes, viernes 23 y sábado 24 se proyectará Cine bajo las estrellas en distintos barrios, y el sábado 24 se llevará a cabo el Festival de la Canción desde las 21.

En El Carril, el domingo 25 se realizará el 13° Concurso de la Empanada.

En El Jardín, el domingo 25 se inaugurará el Camping Paso Zárate y se desarrollará la Gran Feria de Emprendedores Gastronómicos.