Reunión por una desaparición en Iruya

En el marco de la investigación por la desaparición de Fernando José Rodríguez, de 29 años, el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, recibió a familiares del joven, miembros de la comunidad, el abogado querellante y el senador provincial Walter Cruz, para informarles sobre las medidas que se encuentran en ejecución para dar con el paradero del joven desaparecido.

Cabe recordar que Rodríguez se encuentra ausente de su hogar en el paraje Río Grande, departamento Iruya y sus familiares y vecinos de esa localidad reclaman por una búsqueda organizada y sistemática y sobre todo para hallar también la verdad sobre la ausencia del joven.

Durante el encuentro, a las personas presentes se les informó de manera detallada el estado procesal de la investigación y las medidas adoptadas hasta el momento, dejándose constancia de que la causa continúa en trámite y sujeta tanto a la producción de informes de índole genética -cuyos resultados se encuentran pendientes conforme a los plazos propios de los procedimientos periciales- como al desarrollo y conclusión de las distintas diligencias de investigación oportunamente dispuestas por el fiscal actuante. Asimismo, se evacuaron las inquietudes planteadas y se brindaron precisiones acordes al estado de la causa.

La investigación se encuentra a cargo de la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas, y las actuaciones se iniciaron tras el reporte de desaparición del joven, quien fue visto por última vez el 9 de mayo último, en el paraje Chiyayoc, departamento Iruya.

En el lugar se realizaron inspecciones, entrevistas a testigos y diversas tareas específicas de investigación, encabezadas por el Fiscal de la causa y con intervención de personal especializado, en una zona de características geográficas complejas.