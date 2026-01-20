Talleres de preparación del parto

El Hospital Público Materno Infantil invita a las embarazadas mayores de 20 años, con al menos 28 semanas de gestación, a participar en los talleres de Preparación Integral para la maternidad y paternidad, una propuesta orientada a brindar acompañamiento, información y herramientas prácticas para transitar el embarazo, el parto y el posparto de manera segura y consciente.

Los talleres comenzarán el lunes 2 de febrero y el miércoles 28 de febrero, y se desarrollarán en cinco módulos correlativos, con contenidos progresivos que abordan las distintas etapas del proceso gestacional. Las clases se dictarán en dos turnos, de manera presencial, los lunes y miércoles, de 17 a 19 horas, en las instalaciones del hospital.

Los cupos son limitados, por lo que las gestantes deberán inscribirse de forma gratuita enviando un mensaje de WhatsApp al 3875863132. A través del asistente virtual se desplegarán distintas opciones; se deberá seleccionar la número 4, correspondiente a "Taller de preparación del parto", y seguir los pasos indicados para completar la inscripción.

En el caso de las adolescentes, el taller específico dará inicio el 12 de febrero y se dictará los días jueves. La modalidad de inscripción es la misma y también se requiere contar con una edad gestacional mínima de 28 semanas.

Durante los encuentros, las participantes aprenderán técnicas de respiración, pujo y relajación, además de realizar ejercicios destinados a fortalecer los músculos que intervienen en el trabajo de parto y favorecer una mejor preparación física y emocional.

