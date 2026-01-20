Luciano Benavides: llega el campeón del Rally Dakar 2026 y Salta lo recibirá en caravana

Salta vivirá hoy una jornada especial con el regreso de Luciano Benavides, reciente campeón del Rally Dakar 2026 en la categoría de motos. Desde las 19, el piloto del equipo oficial KTM será recibido con una caravana popular que partirá desde el aeropuerto y atravesará distintas calles de la ciudad hasta llegar al microestadio Delmi, donde se realizará el acto central.

Según lo previsto, el recorrido comenzará en el aeropuerto, continuará por avenida Banchik, avenida Paraguay, calle Chile, calle Pellegrini, 25 de Mayo, avenida Entre Ríos e Ibazeta, para luego tomar O'Higgins y finalizar en el microestadio Delmi. Allí, el encuentro con el público está previsto para las 20, mientras que las puertas se habilitarán desde las 19 para el ingreso anticipado.

Esta vez no será el monumento a Güemes el punto final de la caravana, como sucedió en anteriores consagraciones de los hermanos Kevin y Luciano Benavides. Esta vez el público en general podrá hacerle sentir su afecto al reciente ganador del Dakar en el microestadio Delmi, uno de los emblemas deportivos que tiene nuestra ciudad.

Su histórico triunfo en el Dakar 2026 se suma a otros grandes logros. Luciano Benavides conquistó en 2023 el Mundial de mayores de la W2RC y en 2019 conquistó el Mundial junior,

La caravana se realizará a bordo de un camión de Defensa Civil, lo que facilitará la visibilidad del piloto y el contacto directo con el público. El recibimiento contará con la presencia de familiares, amigos, referentes del deporte, autoridades provinciales y público en general, en un marco de reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y la proyección internacional que representa el campeón para Salta.

La consagración del menor de los hermanos Benavides en la competencia de rally más difícil del mundo no fue una victoria más: fue una de las definiciones más ajustadas y dramáticas que se recuerden en la categoría motos. El piloto salteño se quedó con el título tras superar al estadounidense Ricky Brabec por apenas dos segundos en la clasificación general, una diferencia inédita para una competencia de más de 7.000 kilómetros.

La definición se resolvió recién en la última etapa, cuando Faster (apodo que se ganó el salteño) logró descontar el tiempo necesario (más de tres minutos) para pasar al frente de la general. Hasta ese momento, Brabec lideraba la prueba y parecía encaminarse al triunfo.

"Faltaban tres kilómetros para la llegada y tenía la sensación de que podía ganar, no sé por qué", relató el dueño del número 77 tras la consagración. En ese tramo decisivo, una elección correcta de ruta le permitió tomar la pista adecuada, mientras su rival quedó obligado a regresar en contramano por un sector alternativo, sin posibilidad de corregir el error por la presencia de agua. Esa mínima diferencia terminó siendo determinante para ser campeón del Dakar 2026.

Dolor y exigencia

El logro adquiere una dimensión aún mayor por el contexto físico en el que llegó Luciano al Dakar. En octubre pasado, durante el Rally de Marruecos, sufrió una dura caída que le provocó la fractura de la clavícula izquierda y una lesión severa en la rodilla. Gracias a un tratamiento alternativo y al acompañamiento de su equipo, logró llegar en condiciones mínimas para competir. Sin embargo, los problemas no terminaron ahí. En el shakedown previo al inicio del rally, Benavides volvió a caerse y se lesionó los meniscos de la rodilla ya comprometida. Con dificultades para caminar, largó igual el prólogo y sorprendió con un cuarto puesto.

Conferencia de prensa en CABA

Luciano Benavides brindará hoy una conferencia de prensa en la Ciudad Autonóma de Buenos Aires. Será desde las 10.

El campeón hablará de todo

Luciano compartirá su historia de superación, detalles de la competencia y la emoción de haber conquistado la gloria en el Rally Dakar.

Por la seguridad de todos

La organización recomendó respetar las indicaciones de tránsito y seguridad, para que la caravana salteña se desarrolle con normalidad.

Una jornada con muchas emociones

Será una jornada con muchas emociones para el salteño, que vive días de gloria desde su consagración en el Dakar 2026.