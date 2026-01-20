PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
21°
20 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

pesca ilegal
Crimen organizado
Tensión global
Pádel
Crecida del río Bermejo
Subsidios de luz y gas
Mercado automotor
Seguridad Vial
Operativo Volviendo a Clases
Obra pública en Salta
pesca ilegal
Crimen organizado
Tensión global
Pádel
Crecida del río Bermejo
Subsidios de luz y gas
Mercado automotor
Seguridad Vial
Operativo Volviendo a Clases
Obra pública en Salta

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1500.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Seguridad Vial

Con una alcantarilla nueva, volvió a habilitarse el tránsito en el ingreso a San Luis

La obra resolvió un punto clave para la circulación en la zona oeste de la ciudad. Tras completar el fraguado del hormigón y los trabajos complementarios, la circulación vehicular quedó normalizada en un cruce de alto tránsito. 
Martes, 20 de enero de 2026 10:36
Tras concluir el cambio de la alcantarillas, quedó totalmente habilitado el tránsito en el ingreso a San Luis.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El ingreso a San Luis recuperó su ritmo habitual. Luego de varios días de tareas intensivas, quedó habilitado el tránsito vehicular en el cruce de la Ruta 51 con la rotonda de la Circunvalación Oeste, un sector estratégico tanto para quienes viven en la zona como para quienes la atraviesan a diario rumbo a otros puntos del Valle de Lerma.

La obra estuvo centrada en el recambio integral de la rejilla pluvial, una estructura clave para el drenaje del agua de lluvia que presentaba un marcado deterioro. En su lugar se colocó una nueva alcantarilla metálica, acompañada por trabajos de hormigonado y renovación de las placas de la calzada que rodean el dispositivo, lo que obligó a interrumpir temporalmente la circulación hasta completar el proceso de fraguado.

Desde la Municipalidad de Salta explicaron que la intervención no se limitó al reemplazo de la estructura pluvial, sino que incluyó una puesta a punto integral del sector, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y evitar futuros daños provocados por el agua acumulada durante las lluvias intensas.

El resultado apunta a un doble beneficio: por un lado, un mejor escurrimiento pluvial, reduciendo anegamientos y el desgaste del pavimento; por otro, una calzada más segura y estable, en un cruce que concentra un alto flujo vehicular y funciona como puerta de entrada a San Luis desde el oeste de la ciudad.

Con la habilitación definitiva del tránsito, el acceso vuelve a operar con normalidad, mientras que la obra se suma a una serie de intervenciones que buscan optimizar la infraestructura vial en puntos sensibles de la capital salteña, especialmente en sectores donde el impacto del clima suele acelerar el deterioro del asfalto.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD