Con una alcantarilla nueva, volvió a habilitarse el tránsito en el ingreso a San Luis

El ingreso a San Luis recuperó su ritmo habitual. Luego de varios días de tareas intensivas, quedó habilitado el tránsito vehicular en el cruce de la Ruta 51 con la rotonda de la Circunvalación Oeste, un sector estratégico tanto para quienes viven en la zona como para quienes la atraviesan a diario rumbo a otros puntos del Valle de Lerma.

La obra estuvo centrada en el recambio integral de la rejilla pluvial, una estructura clave para el drenaje del agua de lluvia que presentaba un marcado deterioro. En su lugar se colocó una nueva alcantarilla metálica, acompañada por trabajos de hormigonado y renovación de las placas de la calzada que rodean el dispositivo, lo que obligó a interrumpir temporalmente la circulación hasta completar el proceso de fraguado.

Desde la Municipalidad de Salta explicaron que la intervención no se limitó al reemplazo de la estructura pluvial, sino que incluyó una puesta a punto integral del sector, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y evitar futuros daños provocados por el agua acumulada durante las lluvias intensas.

El resultado apunta a un doble beneficio: por un lado, un mejor escurrimiento pluvial, reduciendo anegamientos y el desgaste del pavimento; por otro, una calzada más segura y estable, en un cruce que concentra un alto flujo vehicular y funciona como puerta de entrada a San Luis desde el oeste de la ciudad.

Con la habilitación definitiva del tránsito, el acceso vuelve a operar con normalidad, mientras que la obra se suma a una serie de intervenciones que buscan optimizar la infraestructura vial en puntos sensibles de la capital salteña, especialmente en sectores donde el impacto del clima suele acelerar el deterioro del asfalto.