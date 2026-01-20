El Centro Cívico Municipal se transformó en un gran consultorio preventivo para el regreso a las aulas

La escena se repitió desde las primeras horas de la mañana: familias llegando con carpetas en mano, chicos aguardando su turno y un movimiento constante en el ingreso al Centro Cívico Municipal. Así comenzó una nueva edición del operativo Volviendo a clases, una propuesta que apunta a facilitar el cumplimiento de los requisitos sanitarios y administrativos de cara al inicio del ciclo lectivo, en un contexto donde la organización previa se vuelve clave para miles de hogares salteños.

Luego de las lluvias registradas en los últimos días, el operativo municipal quedó formalmente en marcha y se extenderá hasta el viernes 30 de enero, con atención de lunes a viernes de 8 a 15, en el Centro Cívico Municipal, ubicado en avenida Paraguay 1240. La modalidad es por orden de llegada y permite realizar, en un mismo recorrido, distintos controles esenciales para la escolaridad.

Durante la primera jornada, la convocatoria fue masiva. Vecinos de diferentes puntos de la ciudad se acercaron desde temprano para acceder a la atención brindada por profesionales de medicina, enfermería y odontología, quienes trabajan de manera coordinada para agilizar el proceso y reducir los tiempos de espera. La circulación fluida entre los stands y la señalización clara marcaron el ritmo de una jornada con alta demanda.

Padres y madres que participaron del operativo destacaron especialmente la organización del dispositivo, el acompañamiento permanente del personal de la Secretaría de Desarrollo Social y la rapidez en la atención, aspectos que permitieron avanzar con los trámites sin demoras prolongadas. Para muchas familias, concentrar todos los controles en un solo lugar representa una solución práctica en medio de la agenda cargada que suele acompañar la previa del regreso a clases.

El operativo está destinado a estudiantes de nivel inicial, primario, secundario y terciario. Entre los requisitos obligatorios se solicita la presentación del DNI, el esquema de vacunación actualizado y el formulario con los datos del alumno previamente completado. Contar con la documentación en regla resulta fundamental para optimizar la atención y permitir que más personas puedan ser asistidas cada día.

Además de los controles de salud, el operativo incorpora servicios complementarios pensados para acompañar a las familias. Uno de los más requeridos es el corte de cabello gratuito, que se realiza todos los lunes y miércoles de enero, en el horario de 11 a 13, como parte del mismo esquema de atención.

Para los más pequeños, especialmente del nivel inicial, se dispuso un stand de arte, donde pueden dibujar y colorear mientras esperan su turno. El espacio busca hacer más amena la experiencia y transformar el trámite en una instancia más cercana y amigable para los niños.

Con varios días de atención por delante, Volviendo a clases continúa desarrollándose como un punto de referencia para las familias salteñas en una etapa clave del calendario escolar, combinando acceso a la salud, orden administrativo y servicios que acompañan la preparación para el inicio del año lectivo.