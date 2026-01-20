PUBLICIDAD

20 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Crecida del río Bermejo
Subsidios de luz y gas
Mercado automotor
Seguridad Vial
Operativo Volviendo a Clases
Obra pública en Salta
Turismo
Paso de Jama
Angel Di María
Comida coreana
Deportes

Di María: el talentoso jugador canalla, dejó en claro que no jugará el Mundial este año

El número 10 de Rosario Central fue claro al expresar su ilusón con jugar la Libertadores este año. Además, calificó a su ciclo en la selección aregntina como finalizado.
Martes, 20 de enero de 2026 15:28
Di María y De Paul lucen su medalla de campeón mundial.
 El delantero Ángel Di María volvió a ratificar que su ciclo con la Selección argentina está cerrado y descartó de plano una vuelta, incluso si se le ofreciera jugar el Mundial 2026. El actual delantero de Rosario Central reconoció que “a veces piensa” en la posibilidad, pero fue categórico: “El no al Mundial es un no 100%”.

El “Fideo” llega al arranque del torneo local ilusionado con lograr un apremiado año futbolístico y con la cabeza puesta en la Copa Libertadores, pero subrayó que se despidió de la Albiceleste en lo más alto, con títulos y actuaciones decisivas para la consagración de los títulos. Con goles en finales históricas y un recorrido que lo consagró como una de las leyendas recientes del seleccionado, aseguró que su decisión fue tomada con convicción y no se modificará por su presente futbolístico.

Angelito festeja su gol olímpico contra Boca Juniors.

En una entrevista con Telefe recordó además una anécdota con Diego Armando Maradona durante el Mundial 2010: en un momento de críticas y presión, Maradona le dijo a su familia: “cuanto más lo puteen, más va a jugar”. Di María contó que le agradeció tiempo después y que le dedicó los goles en la final de la Copa América 2021 y en la final del Mundial Qatar 2022, dos momentos que marcaron su consagración definitiva.

Diego Maradona aconseja a Di María en el mundial Sudáfrica 2010.

Más allá del fútbol, el delantero repasó sus orígenes y el impacto de su carrera en la familia: cuando surgió la oferta del Benfica pidió viajar con todos y destacó haber podido cambiar la vida de su padre, que trabajaba desde muy temprano en una carbonería. También habló sobre su vínculo con la terapia y cómo eso le permitió manejar la presión externa: “Gracias al psicólogo entendí que los de afuera son de palo”.

 

 

Distendido y emocionado, Di María compartió detalles de su vida cotidiana, sus gustos y su relación familiar, y dejó claro que su foco está en el presente con Central. Entre recuerdos, confesiones y risas, reiteró que la Selección ya es un capítulo cerrado, aunque su historia con la celeste y blanca queda entre las más decisivas de la era dorada argentina.

