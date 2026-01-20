Imputaron a un hombre por el robo en el local de comida coreana en el centro de Salta

Un hombre fue imputado en las últimas horas por dos hechos delictivos ocurridos durante la madrugada del 15 de enero en el microcentro de la ciudad de Salta, uno de ellos en un local gastronómico coreano ubicado sobre calle España al 400, a metros de la plaza 9 de Julio. La Justicia solicitó que continúe detenido debido a sus antecedentes penales.

De acuerdo a la investigación, el acusado habría protagonizado dos episodios consecutivos. El primero se registró en un comercio de indumentaria de calle Caseros al 300, donde intentó ingresar por la fuerza tras forzar la puerta de acceso, sin lograr consumar el robo. Minutos más tarde, el mismo sujeto se dirigió a un local gastronómico coreano del microcentro, donde rompió un vidrio lateral, accedió al interior y se dirigió directamente a la caja registradora, de la que sustrajo una suma cercana a los 50 mil pesos.

El robo quedó al descubierto cuando se activó el sistema de alarma, lo que provocó que el individuo se diera a la fuga de manera apresurada. En el lugar quedaron rastros de sangre y daños visibles en el frente del comercio, una imagen que generó fuerte impacto en una de las zonas más transitadas de la ciudad, incluso durante la madrugada.

Las cámaras de seguridad registraron lo sucedido

Las maniobras quedaron registradas tanto por cámaras internas de los comercios como por el Centro de Videovigilancia del 911, lo que permitió reconstruir la secuencia completa. A partir del análisis de las imágenes y del perfilamiento realizado por el Grupo Investigativo de la Policía, se determinó que ambos hechos habrían sido cometidos por la misma persona.

Con estos elementos, el fiscal penal 2 interino en feria, Esteban Martearena, imputó de manera provisional al acusado como autor de los delitos de robo calificado por efracción, en concurso real con robo simple en grado de tentativa. Durante la audiencia de imputación, el hombre fue asistido por la defensa oficial y se abstuvo de declarar.

En esta etapa inicial del proceso, la Fiscalía solicitó el mantenimiento de la detención, teniendo en cuenta los antecedentes del imputado y la reiteración delictiva en un corto lapso de tiempo.