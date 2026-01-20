Entre el riesgo y la desidia: retiraron cinco caballos sueltos de un barrio de Cerrillos

En una mañana habitual de circulación barrial, la escena se interrumpió por una postal que ya no es excepcional en distintas localidades del Valle de Lerma: caballos sueltos avanzando por la vía pública. La intervención tuvo lugar en Villa Los Álamos, en Cerrillos, donde personal de la Sección Caballería detectó a cinco equinos sin control y procedió a su incautación preventiva.

Los animales fueron trasladados a la base de Caballería para su resguardo, conforme a los protocolos vigentes. El procedimiento contó con la intervención de la Fiscalía Penal de Cerrillos, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y notificar a los propietarios.

Más allá del operativo puntual, el hecho pone en la agenda la seguridad vial y la responsabilidad de los dueños frente a animales sueltos, un factor que ha estado presente en siniestros graves ocurridos en rutas y calles de la provincia.

Un marco legal más estricto

En Salta, la Ley Provincial 8495 introdujo un endurecimiento de sanciones con el objetivo de desalentar conductas negligentes y reducir riesgos. El régimen contempla multas elevadas, gastos de manutención, y penas alternativas en casos agravados, además de decomiso y subasta cuando no se cumple con el retiro en tiempo y forma.

Entre los puntos clave del esquema sancionatorio se destacan:

Multas elevadas: la sanción inicial por animal suelto es alta y se incrementa para ganado mayor . En julio de 2025 , los montos partieron desde $420.000 por cabeza , a lo que se suman cargos por manutención diaria.

Arresto o trabajo comunitario: en situaciones con daños o reincidencia , la normativa prevé arresto de 30 a 60 días o tareas comunitarias .

Gastos de manutención: el propietario debe afrontar alimentación y cuidado durante el secuestro; como referencia, se aplican dos días de multa por cada día de retención .

Comiso y subasta: si el animal no es retirado dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación, se habilita el decomiso y la venta en subasta pública.

La motivación central de la ley es preventiva. La circulación de animales sin control incrementa el riesgo de accidentes, especialmente en horarios nocturnos y en corredores con alto flujo.

Al mismo tiempo, el espíritu de la norma apunta a mejorar la convivencia entre áreas rurales y urbanas, promoviendo cercamientos adecuados, control permanente y responsabilidad por parte de los propietarios.

Qué deben hacer los dueños

La ley establece pasos claros ante un secuestro o una infracción:

Retiro inmediato: el propietario cuenta con cinco días desde la notificación para retirar el animal y abonar multas y manutención .

Cercamiento adecuado: se insta a asegurar los predios para prevenir fugas y reincidencias.

Denuncia: se promueve el uso de canales accesibles para reportar animales sueltos y evitar situaciones de riesgo.

El operativo de Cerrillos se suma a una serie de intervenciones que buscan anticiparse al daño y ordenar el espacio público. En una provincia donde lo rural y lo urbano conviven a diario, la aplicación efectiva de la ley aparece como una herramienta clave para cuidar vidas y reducir conflictos antes de que deriven en tragedias.