18°
21 de Enero, Salta, Argentina
Rivadavia Banda Sur
Temporal en Salta
San Lorenzo
General Güemes
Aguas Blancas
Dakar 2026
Policiales

Amenazó a su esposa con un hacha en Río Negro

Ingresó a la casa con una copia de la llave y atacó a su pareja.
Miércoles, 21 de enero de 2026 01:59
La Justicia de Río Negro dispuso la prisión preventiva para un hombre acusado de incumplir una restricción de acercamiento y amenazar con un hacha a su pareja en la ciudad de El Bolsón, en un grave episodio de violencia ocurrido este lunes 19 de enero.

De acuerdo con la información brindada por el Ministerio Público Fiscal, el imputado desacató una orden judicial vigente e ingresó al domicilio familiar utilizando una copia de la llave, a pesar de tener prohibido el contacto con la víctima. En el interior de la vivienda se encontraban la mujer y sus tres hijos menores de edad, quienes fueron testigos de la situación.

El agresor amedrentó a su pareja con un hacha, generando un cuadro de extrema tensión. La mujer logró comunicarse con la Policía y pedir auxilio, lo que permitió la intervención de las fuerzas de seguridad. Afortunadamente, no se registraron lesiones físicas.

El hombre se atrincheró en la vivienda junto a los menores hasta que los efectivos policiales lograron reducirlo y proceder a su detención. Posteriormente, la fiscalía interviniente solicitó que sea imputado por los delitos de violación de domicilio en concurso real con amenazas calificadas y desobediencia judicial.

 

