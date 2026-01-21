Invitan a salteños a un programa de liderazgos

En un contexto marcado por la fragmentación política, la baja participación electoral y el creciente descreimiento hacia la dirigencia, Potencia Argentina abrió la convocatoria para su cohorte 2026, un programa de formación en liderazgo democrático que busca fortalecer referentes con vocación pública en todo el país.

La convocatoria abrió el 19 de enero y permanecerá vigente hasta el 18 de febrero. El programa comenzará el 6 de marzo de 2026 y se desarrollará a lo largo de 4 meses. Postulaciones disponibles en potenciaargentina.org.

La iniciativa está dirigida a personas que hoy trabajan o participan activamente en política, gestión pública, organizaciones sociales, movimientos comunitarios y el tercer sector, y que tengan interés en profundizar su capacidad de liderazgo.

"La formación de liderazgo hoy requiere algo más que capacitación técnica. Necesita espacios donde se pueda entrenar el diálogo, la toma de decisiones en contextos complejos y la capacidad de gestionar lo local sin perder una mirada nacional", señala Santiago Bermúdez, director ejecutivo de Potencia Argentina.

En las dos primeras ediciones del programa desarrollados en 2024 y 2025, participaron 9 dirigentes salteños de 5 municipios distintos: Martín Güemes, Yesica Mamani Caceres, Santiago Alurralde y Agustina Álvarez Eichele, de Salta Capital; Marianela Marinaro Chain y José Matías Calderón González, de Rosario de la Frontera; María Felicitas Saravia Benítez, de San Lorenzo; Laurentina Nicacio, de General Ballivián; y Daniela Sofía Justiniano, de Tartagal.

"La experiencia de Potencia Argentina es única. Lamentablemente hay pocos espacios de diálogo y trabajo que tiendan puentes entre personas de todos los partidos y de todos los rincones del país. Escuchamos historias que inspiran, realidades diversas y conocimos dolores que deben movilizarnos. La convivencia democrática es clave para liderazgos públicos que realmente transformen la Argentina y eleven el nivel de la política.", analizó Martín Güemes, Secretario de Modernización.

Otro testimonio

Jose Matías Calderon, concejal de Rosario de la Frontera, afirmó: "Ser parte de la segunda cohorte de Potencia Argentina significó aprender de política y liderazgo, sí. Pero, sobre todo, aprender de mí. Encontrarme. Escucharme. Entender por qué hago lo que hago y desde dónde quiero seguir caminando. En PA+ no solo incorporé herramientas, me fortalecí como persona. Volví a conectar con lo que me gusta, con lo que me mueve, con lo que me apasiona. Me permití valorar el camino recorrido".

