PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
21 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Rivadavia Banda Sur
Temporal en Salta
San Lorenzo
General Güemes
Aguas Blancas
Dakar 2026
Rivadavia Banda Sur
Temporal en Salta
San Lorenzo
General Güemes
Aguas Blancas
Dakar 2026

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

La sostenibilidad está en riesgo

En la provincia hay cerca de 230 farmacias y están afectadas.
Miércoles, 21 de enero de 2026 01:59
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Colegio de Farmacéuticos, junto con el Ministerio de Salud y la Municipalidad, viene realizando inspecciones en quioscos y comercios donde se detecta la comercialización irregular, incluso de productos que requieren receta.

En el plano laboral, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Salta, Mario Assad, señaló que los incrementos salariales acordados en paritarias nacionales, si bien responden a derechos de los trabajadores, representan otra carga significativa para los propietarios de farmacias en un contexto de ventas retraídas, lo que complejiza aún más la sostenibilidad de muchas pequeñas y medianas empresas del sector.

En la provincia funcionan alrededor de 230 farmacias. Algunas debieron cerrar y otras fueron absorbidas por grandes cadenas, en un proceso que, según Assad, está directamente vinculado a las dificultades económicas.

Finalmente, el Colegio de Farmacéuticos informó que está gestionando reuniones con las autoridades del IPS para reclamar el pago de las acreencias vencidas y buscar una salida a la situación. "Siempre apostamos al diálogo y a la vía institucional, pero necesitamos una respuesta concreta. La falta de cobro en tiempo y forma nos desequilibra financieramente.

.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD