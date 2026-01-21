Otro golpe comando, esta vez al intendente Leopoldo Cuenca

Otro asalto comando se dio en las últimas horas en el territorio provincial. La víctima esta vez fue el intendente de Rivadavia Banda Sur, Leopoldo Cuenca quien ayer se recuperaba de los golpes recibidos durante el feroz ataque en su vivienda de la localida de La Unión.

La investigación por el asalto tipo comando a la vivienda del jefe comunal, sumó en las últimas horas un dato clave: la camioneta sustraída durante el ataque fue encontrada abandonada y ya se encuentra a disposición de la Policía. En tanto, el intendente y su familia, que fueron golpeados por los delincuentes durante el hecho, viajaron a la ciudad de Salta para someterse a estudios médicos, aunque se confirmó que todos se encuentran fuera de peligro.

El violento episodio ocurrió en la madrugada del 19 de enero, en una vivienda ubicada en la localidad de La Unión. De acuerdo con la denuncia, al menos cuatro personas ingresaron al domicilio mientras Cuenca se encontraba junto a su esposa y sus dos hijas adolescentes. Los asaltantes redujeron a toda la familia, los ataron con sábanas y los amenazaron con armas de fuego.

Durante el ataque, los delincuentes sustrajeron dinero en efectivo —en pesos y dólares—, un arma de fuego calibre 9 milímetros, diversos efectos personales, las cámaras de seguridad del domicilio, el control del portón corredizo y una camioneta, que era intensamente buscada por los investigadores.

Según pudo conocer El Tribuno, el vehículo fue hallado abandonado en un sector de la vieja ruta 15, en la zona de Pozo Verde, antes de llegar a la localidad de Pichanal. La camioneta fue recuperada y puesta inmediatamente a disposición de la Policía, en el marco de las diligencias ordenadas por la Justicia.

En cuanto al estado de la familia, el propio intendente confirmó que sufrió fuertes golpes, especialmente en la cabeza, por lo que debió recibir atención médica y trasladarse a Salta para realizarse estudios de mayor complejidad. Si bien su esposa y sus hijas también fueron amenazadas, no resultaron con lesiones físicas de consideración.

"Vinieron a lo seguro, como quien diría, se llevaron hasta la llave de abrir el portón de ingreso que es mecánico. Pero más de eso no no se sabe. Al aprecer robaron la camioneta con la idea de alejarse del lugar del robo y no se sabe si es gente de la zona" dijeron ayer vecinos de la Unión, consultados por El Tribuno.

La causa es investigada por la fiscal penal de Pichanal, Sofía Fuentes, quien dispuso una serie de medidas para esclarecer el hecho, entre ellas la intervención de la Brigada de Investigaciones, el relevamiento del lugar del asalto, la toma de testimonios y el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

Por el momento, el monto total de lo sustraído continúa bajo análisis y forma parte del proceso investigativo. La causa se encuentra en plena etapa de investigación, con el objetivo de identificar a los autores del violento robo y determinar si se trató de un golpe planificado contra el jefe comunal.

El caso se suma a otro reciente con la misma modalidad de golpe comando que se dio contra una familia en Rosario de la Frontera.

El caso en Rosario de la Frontera

El caso registrado al norte tiene similitud con uno ocurrido en el otro extremo de provincial: Rosario de la Frontera. Allí el asalto ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del domingo. Los delincuentes, al parecer vestidos de policías reventaron la puerta de acceso de una vivienda familiar. Luego, cinco asaltantes ingresaron y escaparon con joyas, dinero y otros elementos. Dentro de la casa maniataron, encañonaron, amenzaron y torturaron a los dos hijos del matrimonio que habían llegado a la vivienda ante la ausencia de sus padres