Trasladaron a Tucumán a exmilitar femicida

El ex teniente de Infantería del Ejército Argentino, Felipe Sosa, quien fue detenido en Buenos Aires acusado del femicidio de Érika Álvarez en Tucumán, fue trasladado a dicha provincia en un gran operativo hacía el Complejo Penitenciario Benjamín Paz.

El procedimiento ocurrió este lunes y estuvo bajo supervisión del subjefe de Policía Roque Yñigo, quien confirmó que la detención de Sosa sucedió el sábado 17 de enero tras un amplio trabajo entre la Policía Federal y de Tucumán. Tras su arresto, se dio inicio al operativo de traslado a la provincia donde sucedió el crimen, el cual se concretó en las últimas horas.

"Tiene una formación militar de alta performance y cuenta con antecedentes de carácter penal como ser causa por violencia de género donde se le había dictado la prisión preventiva. Estas son cuestiones que tuvimos en cuenta para organizar el operativo y poder hacer el traslado con eficacia y poder ser alojado en el Penal de Benjamín Paz", destacó Yñigo.

En el comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas se anunció que Sosa tiene 50 años y es oriundo de la provincia de Córdoba, aunque actualmente residía en la ciudad de Yerba Buena. A su vez se determinó que era empresario de seguridad privada, fue teniente de Infantería del Ejército Argentino y miembro de la Legión Extranjera de Francia.

"Aproximadamente a horas 11.50 el personal del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO) realizó el traslado del detenido quien será alojado en la Unidad número 6 del Complejo Penitenciario Benjamín Paz, la cual es específica para personas que pertenecieron a fuerzas policiales o federales y que tienen vinculación directa con los hechos que se les imputan", afirmó el director del Servicio penitenciario, Ramón Quinteros.

A su turno, el director del complejo, el subprefecto Raúl Melián, agregó: "Este lunes recibimos al interno quien pasó el proceso de admisión en el complejo, se revisó la documentación judicial correspondiente, se hicieron los controles médicos pertinentes y ya está en la Unidad 6 donde será incorporado y entrevistado por el equipo interdisciplinario".

Álvarez, de 25 años, fue hallada asesinada el 8 de enero pasado en un basural de la zona del barrio Manantial Sur de la capital tucumana, por dos mujeres que realizaban tareas de limpieza y dieron aviso a la Policía al descubrir una bolsa de residuos con un cuerpo en su interior.

Datos del caso

Según la Policía Tucumana, a cargo de la investigación, la víctima y el victimario se conocían de antes, a tal punto que compartieron reuniones en diferentes lugares de esa provincia.

El informe preliminar de la autopsia confirmó que murió a causa de un traumatismo craneofacial grave con luxación cervical, siendo la mecánica de muerte golpes contundentes en la cabeza y el rostro, además de una lesión letal en las vértebras del cuello, lo que evidencia la extrema violencia del ataque sufrido antes de que su cuerpo fuera descartado.