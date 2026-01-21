Tuberculosis: los casos bajaron 8,6 por ciento en 2025

Durante 2025, la provincia notificó 884 casos de tuberculosis, lo que implica una disminución del 8,6% respecto de 2024, cuando se habían registrado 967, y también una baja en relación con 2023, año en el que se informaron 945. Del total de diagnósticos confirmados, 43 correspondieron a menores de 19 años y 12 presentaron algún tipo de resistencia a los medicamentos, una situación asociada principalmente al abandono o al incumplimiento de los tratamientos. La forma multirresistente de la enfermedad se caracteriza por la ineficacia de los fármacos más potentes y constituye uno de los principales desafíos para los sistemas de salud.

En el mismo período, el sistema público provincial realizó 995 quimioprofilaxis, una estrategia preventiva que consiste en administrar medicamentos antituberculosos a personas infectadas o expuestas para evitar el desarrollo de la enfermedad activa, especialmente en niños y en personas con defensas bajas.

A lo largo del año, el Programa Provincial de Tuberculosis desplegó una serie de acciones orientadas a la prevención, el diagnóstico temprano y el fortalecimiento de la red sanitaria. Entre ellas se destacaron campañas educativas, distribución de material preventivo, capacitaciones permanentes a equipos de salud y el trabajo articulado con Atención Primaria de la Salud para la búsqueda activa de personas con síntomas respiratorios. También se realizaron tareas de supervisión y auditoría, provisión y control de medicamentos conforme a los esquemas nacionales, gestión de insumos para los laboratorios y seguimiento de los registros en los sistemas oficiales de notificación, además de brindar asesoría técnica continua y participar en instancias de formación de profesionales.

El abordaje incluyó un fuerte componente territorial, con ferias de salud, jornadas de tamizaje, capacitaciones y reuniones interinstitucionales en distintas localidades, reforzando la detección precoz y el acompañamiento de los pacientes.

A nivel mundial, la tuberculosis continúa siendo la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa, con alrededor de 1,3 millones de fallecimientos por año. Es una patología bacteriana que afecta principalmente a los pulmones y se transmite por el aire a través de la tos, el estornudo o el habla. Sus síntomas más frecuentes son tos persistente, dolor torácico, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna.

Consultar sin demoras al médico

Desde el sistema de salud se recuerda que ante la presencia de tos con flema por más de 15 días se debe consultar de inmediato. La detección temprana y el inicio oportuno del tratamiento permiten cortar la cadena de contagios. El tratamiento consiste en un esquema antibiótico que debe cumplirse sin interrupciones durante al menos seis meses, ya que el abandono o el cumplimiento irregular favorecen el desarrollo de formas resistentes. La enfermedad es prevenible mediante la vacunación BCG, que se aplica al nacer.