Rivadavia Banda Sur
Temporal en Salta
San Lorenzo
General Güemes
Aguas Blancas
Dakar 2026
Policiales

Villa Crespo: un policía baleó a un vecino

Un efectivo de la Federal disparó en la calle e hirió a un transeúnte.
Miércoles, 21 de enero de 2026 01:59
Un efectivo de la Policía Federal fue detenido ayer en el barrio porteño de Villa Crespo luego de protagonizar un violento episodio armado en plena vía pública, en el que hirió de bala a un vecino y amenazó a otro transeúnte tras descender de su vehículo y comenzar a disparar sin motivo aparente.

El hecho ocurrió cerca de las 6 en la intersección de las calles Muñecas y Fitz Roy, donde personal de la Comisaría Vecinal 15B de la Policía de la Ciudad acudió tras recibir alertas por detonaciones de arma de fuego. Al arribar, los efectivos encontraron a un hombre que había bajado de un Volkswagen negro y efectuaba disparos con una pistola 9 milímetros. En el lugar fue reducido y detenido.

La víctima, un vecino que caminaba por la zona, recibió un impacto en una pierna y fue asistido por el SAME, que lo trasladó al hospital Durand. Fuentes oficiales confirmaron que se encuentra fuera de peligro.

El agresor fue identificado como Cristian Brítez, integrante de la Policía Federal Argentina. De acuerdo con los primeros datos, se encontraba en estado de alteración y se investiga si había consumido alcohol o estupefacientes. En su poder se secuestró el arma reglamentaria.

 

