Atención integral en Ciudad del Milagro

La Municipalidad, junto a un equipo de profesionales, realizará mañana, de 16 a 19, una jornada de servicios gratuitos en el centro vecinal Ciudad del Milagro. Durante la actividad, los vecinos podrán recibir atención médica, odontológica y de enfermería, llenar certificados médicos y completar el carné de vacunación. La atención será por orden de llegada.

Además, estarán presentes abogados para asesoramiento en distintas áreas como civil, penal, familia, sucesorios y previsional, así como mediadores, contadores, personal de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino, brindando orientación y apoyo a la comunidad.

Diferentes áreas municipales también se suman a la jornada: Bienestar Animal ofrecerá turnos para castración y desparasitación y la Defensoría del Pueblo colaborará con la resolución de inquietudes y problemas vecinales.