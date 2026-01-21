Conducción bajo alcohol y fuga: imputan a un automovilista tras atropellar a una niña en la ciudad

La escena transcurría como cualquier otra tarde en un sector urbano de la ciudad hasta que, en cuestión de segundos, una maniobra al volante transformó la rutina en preocupación. Un siniestro vial ocurrido en calle Feijó al 600 en el Barrio 20 de Junio y dejó como saldo a un adulto y a una menor de edad embestidos por un automóvil, dando inicio a una causa penal que hoy se encuentra bajo análisis judicial.

De acuerdo a la información reunida en la investigación, el conductor circulaba por la zona cuando atropelló a ambas personas. La menor resultó con lesiones, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia y la posterior activación del protocolo judicial correspondiente. Sin embargo, el hecho no se limitó al impacto: lo que ocurrió después terminó de agravar la situación procesal del involucrado.

Lejos de detenerse para asistir a las víctimas, el automovilista intentó darse a la fuga, abandonando el lugar del siniestro. Esa conducta derivó en un operativo de búsqueda que permitió su localización y detención en el barrio 20 de Junio, horas más tarde.

Ya en sede policial, se le practicó el test de alcoholemia, cuyo resultado fue positivo, un dato central incorporado al expediente. Con ese marco, el fiscal Penal 4 en feria, Facundo Ruiz de los Llanos, resolvió imputarlo de manera provisional por el delito de lesiones leves culposas.

Durante la audiencia, el acusado estuvo asistido por un defensor oficial y optó por abstenerse de declarar, ejerciendo su derecho constitucional a no responder preguntas de la Fiscalía. En paralelo, el Ministerio Público solicitó el mantenimiento de la detención, al considerar que existen elementos suficientes para sostener la medida mientras continúan las actuaciones.

La resolución final sobre su situación procesal quedará ahora en manos del Juzgado de Garantías, que deberá definir si el imputado permanece privado de su libertad mientras avanza la causa. En tanto, la investigación seguirá su curso con la recolección de testimonios, pericias y otros elementos que permitan reconstruir con precisión la mecánica del hecho.