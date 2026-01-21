Cafayate: cayó una mujer en la terminal con más de medio kilo de marihuana

En el corazón de los Valles Calchaquíes, donde el flujo de turistas y viajeros es constante, la Terminal de Ómnibus de Cafayate suele ser un escenario de encuentros y despedidas. En esa escena cotidiana para quienes transitan a diario el lugar, un movimiento fuera de lo habitual encendió la alerta de los efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje preventivo. Lo que parecía un control más terminó con la detención de una mujer de 30 años, que llevaba en su mochila más de medio kilo de marihuana, lista para su presunta distribución.

El procedimiento se concretó cuando los uniformados observaron a la sospechosa desplazarse con nerviosismo por el predio. Al advertir la presencia policial, la mujer ingresó rápidamente a uno de los baños de la terminal e intentó darse a la fuga, una conducta que reforzó las sospechas de los agentes.

Interceptada a pocos metros del lugar, y ya con la situación bajo control, la mujer manifestó de forma voluntaria que transportaba sustancias prohibidas en su mochila. Ante testigos, el personal policial procedió a la apertura del equipaje, donde se encontró un envoltorio negro tipo “ladrillo” que contenía una sustancia vegetal disecada y compactada.

El posterior pesaje oficial confirmó un total de 583,5 gramos de marihuana, una cantidad que, por sus características y volumen, excede claramente el consumo personal y encuadra en una figura penal más grave.

La causa quedó en manos de la fiscal penal de Cafayate, en feria, Sandra Rojas, quien imputó de manera provisional a la mujer por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Durante la audiencia de imputación, la acusada hizo uso de su derecho constitucional a no declarar ni responder preguntas formuladas por la Fiscalía.

Según se informó, la mujer permanece detenida, mientras avanza la investigación para determinar el origen de la droga, su posible destino y si existen otras personas involucradas en la maniobra. El caso se suma a una serie de procedimientos recientes que refuerzan los controles en terminales y rutas del interior salteño, considerados puntos estratégicos en la lucha contra el narcomenudeo y el transporte ilegal de drogas.