Asoma una atractiva jornada con el Payaso Papelito y los títeres de Leomar

El domingo proseguirá el ciclo Divertíteres, dentro de Vacaciones en la Ciudad, una propuesta de la Municipalidad, a través de la Agencia de Cultura de la Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura. La cita contará con el Payaso Papelito, y Leomar Títeres. Se realizará desde las 17.30, en el anfiteatro Gustavo "Cuchi" Leguizamón, en el Parque San Martín.

"Seguimos cristalizando actividades para los niños, y la familia en general, que puedan disfrutar de un verano diferente, tenemos potencial en la provincia en cuanto al circuito artístico, y es nuestro objetivo mostralo en casa. Ahora, el Payaso Papelito arrancará la risa de los presentes, y la compañía Leomar dejará en claro el porqué de su elogiable trayectoria, asecveró Gonzalo Corral, coordinador de la Agencia de Cultura de la Secretaria de Turismo, Deportes y Cultura de la Municipalidad.

Los títeres son grandes sobrevivientes. Y los que dedican su tiempo a darles vida también. Entre estas personas empecinadas en conservar la magia tan particular de los muñecos está Marcelo Barrios, creador -junto a su hermano Leonardo- de Leomar. El 19 de junio se cumplirán 43 años del debut de esta compañía en Salta.

Marcelo Barrios, hace algún tiempo, repasó con El Tribuno sus comienzos: "Mi mamá nos hacía hacer títeres para que nos entretengamos y no molestemos tanto. Mi abuelo era amigo de Manuel J. Castilla, entonces mi mamá tenía referencias de obras que había visto de él y de Pajita García Bes".

A los 10 años, Marcelo y Leonardo empezaron a escribir sus propias historias, para incorporarlas al juego. "Después nos hicieron un teatrino de madera y, casi de casualidad, debutamos un día oficialmente, en un festival organizado en Villa 20 de Junio. Teníamos menos de 12 años y compartimos escenario con el Teatro Negro de Salta y Carlitos Melián", recordó Marcelo, quien desde entonces se dedica a los títeres y es el motor de Leomar.

Las obras son de su autoría. Encontró en la historia una veta interesante y comenzó a explotarla. Para no descarrilar, en estos casos busca asesoramiento de docentes de la escuela primaria.

"Los títeres abonan la creatividad de los chicos y los ayudan a romper barreras, a participar", sostuvo, orgulloso de lo que consigue cada vez que se calza el guante.

Entre los hechos destacables, se puede mencionar su participación en el International Environmental Theatre Proyect 2013, en la sede del Teatro Namodaak, en la ciudad coreana de Chongsong. También viajó por Bolivia, Venezuela, Chile, Brasil, Israel, Ucrania, y Estonia.