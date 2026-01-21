Groenlandia: Trump anunció principio de acuerdo con la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles un acuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia y suspendió la amenaza de aranceles de 25% a partir del 1 de febrero contra ocho países europeos.

“Hemos formado el marco de un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, en realidad, a toda la región ártica. Esta solución, si se lleva a cabo, será muy beneficiosa para los Estados Unidos de América y para todos los países de la OTAN”, afirmó Trump.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump anunció "conversaciones adicionales" sobre el sistema de defensa antimisiles "Golden Dome" en lo que respecta a Groenlandia y añadió que se facilitaría más información a medida que avancen las conversaciones.

Principio de acuerdo para una solución

El presidente Trump junto al secretario general de la OTAN.

Explicó que, "sobre la base de este entendimiento", no impondrá los aranceles que estaban previstos que entraran en vigor el 1 de febrero con los que amenazaba a ocho países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Dinamarca, que participaron en maniobras militares en esa isla ártica. La medida también alcanzaba a Países Bajos, Noruega, Bélgica, España y Suecia.

El pasado 16 de enero tropas alemanas habían arrivado a Groenlandia, en una señal de confrontar la avanzada de Trump. El 17 de enero, el presidente de los Estados Unidos anunciaba la imposición de aranceles a Alemania. Un día después del anuncio, Alemania retiraba las tropas desplegadas.

Las tropas alemanas abandonan la isla de Groenlandia.

Precisó que el vicepresidente, JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff, además de las personas que sean necesarias, "se encargarán de las negociaciones" y le "informarán directamente".

Es un escenario que busca resolverse pero se dificulta frente a la negativa total de Dinamarca y otros países europeos que la respaldan, en ceder el control de la isla.