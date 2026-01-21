Después de la tormenta, el puente de Los Toldos en la frontera ya quedó habilitado

Tras las intensas tormentas registradas en la región, Vialidad Nacional informó que ya se encuentra habilitado el Paso a Los Toldos, utilizando el Puente Bailey que cruza el río Bermejo desde Bolivia hacia la Argentina, para luego continuar por la Ruta Provincial 19 hasta la localidad salteña.

La reapertura representa un alivio para los habitantes de la zona, ya que este paso es clave para la conectividad y el abastecimiento de la comunidad. Cabe recordar que a comienzos de 2022, el Puente Bailey quedó completamente destruido tras fuertes tormentas, situación que dejó aislada a la población de Los Toldos durante un largo período. Un escenario similar ya se había vivido en 2015, cuando las crecidas del Bermejo también provocaron severos daños en la estructura.

Cuando el Puente Bailey no se encuentra en condiciones operativas, los vecinos se ven obligados a utilizar el viejo puente internacional, una estructura precaria y de uso limitado, principalmente para el tránsito peatonal y el paso de mercadería.

Este antiguo puente, que había sido inhabilitado oficialmente debido a su avanzado estado de deterioro, volvió a ser utilizado de manera informal por los lugareños ante la falta de alternativas. Se trata de la única vía disponible para conectarse con la localidad de Bermejo, en el país vecino, a través de la Ruta 1 boliviana, exponiendo a los usuarios a riesgos permanentes por las deficientes condiciones de la estructura.