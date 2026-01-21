PUBLICIDAD

21 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Caos en la frontera norte: el paso fronterizo colapsado, largas filas y demoras por la fuerte crecida del río Bermejo

Filas interminables en el puente internacional tras la crecida del río. El puerto de chalanas quedó inhabilitado y los comerciantes colapsaron el paso fronterizo.
Miércoles, 21 de enero de 2026 19:17
Colapso del paso fronterizo: la crecida del Bermejo complicó la circulación. Foto: José Luis Arroyo.
La crecida del río Bermejo mantiene inhabilitado de forma temporal el cruce por medio de chalanas en la frontera entre la localidad argentina Aguas Blancas y Bermejo, en Bolivia. Durante el desarrollo de la jornada se generaron largas filas tras el colapso del cruce fronterizo. 

Tras las intensas lluvias del fin de semana, el caudal del río se desbordó y volvió muy peligroso el cruce del río. Como consecuencia, se suspendieron los cruces por el agua y cientos de personas se vieron afectadas por las fuertes demoras y largas filas generadas en el paso fronterizo.

Caos en la frontera norte: largas filas y demoras. Foto:José Luis Arroyo

Según confirmó el intendente de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, el cruce por chalanas quedó suspendido desde el martes 20 de enero. “El cruce hoy es peligroso por la cantidad de agua que trae el río, no se pueden garantizar condiciones mínimas de seguridad”, explicó. La reanudación del servicio no tiene fecha definida y dependerá de la evolución del caudal y de la habilitación por parte de la Prefectura Naval de Bolivia.

Además, se vieron damnificadas viviendas de familia que se encontraban en la ribera del río. El agua alcanzó fincas y hogares, lo que generó una enorme preocupación entre los vecinos.

Frontera norte: congestión en el puente internacional. Foto: José Luis Arroyo.

Chalanas destrozadas

 

 

Más allá de lo mencionado anteriormente, hubo complicaciones para las cooperativas de chalanas. La crecida del río, de forma abrupta, produjo el hundimiento de un par de embarcaciones, tras impactar entre ellas por la fuerte corriente del cuerpo de agua. 

No se registran heridos, pero la situación permite visibilizar la destreza que implica manejarse por esa zona. También advierte de los riesgos y peligros a los que se exponen las personas que eligen cruzar por medio del agua.

El gran perjudicado es el comercio. Las interminables filas para cruzar de un lado al otro obstaculizan fuertemente el labor de los comerciantes. 

Temas de la nota

