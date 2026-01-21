Siniestro vial y cruces: la intendenta de Hipólito Yrigoyen tuvo que salir a desmentir versiones sobre su ausuencia

Tras el siniestro vial ocurrido en la Circunvalación Oeste, la intendenta de Hipólito Yrigoyen, Soledad Cabrera, difundió un comunicado público para desmentir versiones que cuestionaban su presencia al frente de la gestión municipal y para llevar tranquilidad sobre su estado de salud y el de las personas que la acompañaban.

En su mensaje, la jefa comunal explicó que hasta el día previo al hecho se encontraba en Hipólito Yrigoyen cumpliendo con la agenda institucional prevista. Detalló que atendió a vecinos y vecinas, anunció contratos con personal municipal y mantuvo reuniones con la empresa Seaboard. Según indicó, la extensión de esas actividades motivó que emprendiera el viaje durante la noche para realizar gestiones vinculadas al avance de proyectos para la ciudad.

Durante ese trayecto, la intendenta viajaba acompañada por sus hijos y su hermano cuando se produjo el incidente vial en un sector afectado por intensas lluvias y acumulación de agua. De acuerdo a la información confirmada, el vehículo atravesó un charco, perdió el control, realizó una serie de giros bruscos y terminó impactando contra un poste del alumbrado público ubicado en la platabanda central, a la altura de la zona de Altos de Medeiros.

Tras el impacto, personal de Bomberos Voluntarios y del SAMEC asistió a los ocupantes del rodado y dispuso el traslado de Cabrera a un centro de salud para una evaluación más completa. El parte médico preliminar indicó que presentaba traumatismos en uno de sus miembros superiores, sin lesiones de gravedad, y que se encuentra fuera de peligro. En el vehículo viajaban además dos menores de edad, quienes no sufrieron lesiones y no requirieron atención médica.

Mientras el tránsito permaneció parcialmente restringido, efectivos policiales, personal de Criminalística y Seguridad Vial trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y establecer con precisión las causas del siniestro. No se registró la participación de otros vehículos, aunque sí se constataron importantes daños materiales tanto en el rodado como en la infraestructura urbana.

En el comunicado difundido tras el hecho, la intendenta sostuvo que este miércoles realizará estudios médicos de manera preventiva, aunque aclaró que no suspenderá reuniones ni frenará la gestión. “Continúo trabajando con normalidad y cumpliendo con las responsabilidades asumidas”, afirmó.

Además, cuestionó algunos títulos y versiones que, según expresó, intentaron instalar la idea de una ausencia en la conducción del municipio. “Quiero ser clara: sigo presente, trabajando y comprometida con Hipólito Yrigoyen, como desde el primer día”, señaló.