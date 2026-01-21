No le darían la prisión domiciliaria a Morena Rial

Al tiempo que Morena Rial sigue peleando por su prisión domiciliaria, una de sus íntimas amigas fue detenida en las últimas horas. Se sospecha que protagonizó un episodio de robo en la Costa Atlántica.

Según infirmaron DDM, se trata de Evelyn Denis Martínez, quien sería la garante domiciliaria en caso de que la hija de Jorge Rial obtuviese dicho beneficio. "El nombre (de la detenida) coincide con el de la mujer que le iba a prestar la casa a Morena Rial", informó el periodista Martín Candalaft.

Minutos más tarde, y en el mismo programa, fue el panelista Guido Záffora quien corroboró la información, según los datos recolectados por su fuente. Fue entonces cuando se mencionó al abogado e íntimo amigo de More Rial.

Se trata de Alejandro Cipolla, quien habría recibido el pedido especial de Morena para que defienda a Denis Martínez, aunque se negó a hacerlo. A fin de ampliar datos sobre la causa, Paparazzi se contacto con abogado, quien explicó por qué no aceptó representar.

"Morena es amiga de Evelyn -confirmó-. Le dio mucha lastima la situación. Pero la verdad es que yo no puedo ejercer la defensa porque me estoy yendo de vacaciones con mi hijo, Dante. Y no quiero derivar una causa en la Costa, lo que implica la lejanía con otra persona".

Cipolla amplió: "Evelyn nunca tuvo nada que ver con Morena y sus causas. Era amiga y nada más. Nada tiene que ver Morena con ellos. Solo una amistad".