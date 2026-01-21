El Museo del Instrumento llega a "Salta Ciudad de las Peñas"

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, inicia hoy, desde las 19 horas, a disfrutar de una show al aire libre en el corazón de la ciudad. La plazoleta IV Siglos será nuevamente escenario de una propuesta que celebra la identidad cultural salteña a través de la música y las peñas.

En el marco del programa "Salta, Ciudad de las Peñas", se presentará el "Museo del Instrumento", junto a la banda Achalay, la cantante Romina Cortez y Noelia Carrizo.

Romina Cortez cuenta con amplia trayectoria dentro del cancionero popular. Desde muy pequeña se inició en los escenarios, y rápidamente exhibió un enorme talento para transmitir su mensaje musical. En algún momento fue la primera voz del conjunto femenino Imán, con quien recorrió innumerables escenarios del territorio nacional. Luego de algunas temporadas decidió que debía regresar al primer amor: su camino como solista. Hoy, la destacada cantora salteña estará frente al público que la vio nacer.

El evento forma parte de la agenda cultural y turística del verano, promoviendo el disfrute del espacio público y reafirmando a Salta como la ciudad con más peñas del país.

Se invita a salteños y turistas a participar y disfrutar de una tarde diferente, al aire libre, con música en vivo y espíritu peñero.

Verano en la Ciudad

Además, hoy, en el marco de las actividades de verano en la ciudad, llega una nueva edición del ciclo "Música Bajo las Estrellas", esta vez, con un homenaje a Los Piojos. A partir de las 21.30 horas, el Paseo de los Poetas será escenario de la propuesta cultural que invita a vivir la ciudad a través de la música y el encuentro al aire libre.

En esta oportunidad, el público podrá disfrutar de los clásicos de la banda nacional, en un pequeño y sentido ritual, a cargo de la banda Betembo. Así, la noche estará cargada de rock, energía y emoción, en un entorno que combina cultura, gastronomía al aire libre.

En las próximas ediciones estarán presentándose: Jueves 29 de enero: homenaje a Los Beatles por el grupo "The blues meanies". Viernes 6 de febrero: homenaje a los Rolling Stones por el grupo "Voodoo soul".

El Huaico

Además, mañana, el predio de la calle 13 en el barrio El Huaico II se transformará en el escenario de "Fast Food & Show", a partir de las 19. El evento, que combina lo mejor de la cocina urbana con el talento de artistas locales, busca consolidarse como el punto de encuentro preferido por los vecinos.

La iniciativa del municipio tiene como objetivo principal dinamizar la economía de los barrios, brindando un espacio para los food trucks y emprendedores gastronómicos de la ciudad, quienes ofrecerán distintos platos a precios accesibles.

Además de la oferta gastronómica, la jornada contará con shows en vivo de artistas locales, garantizando un ambiente festivo y familiar.

La entrada es libre y gratuita, permitiendo que jóvenes y familias disfruten de una alternativa recreativa de calidad sin salir del barrio.