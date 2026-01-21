Dalmiro Cuéllar, con un presente feliz, afronta 25 años de carrera artística

El solista Dalmiro Cuéllar mantiene vigencia en el circuito folclórico, y cada día reúne mayor cantidad de seguidores en suelo argentino. El cantor boliviano se encuentra festejando los 25 de carrera artística, y cuenta con una agenda bastante agitada en esta temporada de verano. "Estoy feliz porque estaré nuevamente en la Serenata a Cafayate, un festival de importante envergadura a nivel nacional. Mi alegría también se cristaliza porque siempre cuento con el apoyo del público de este bello país, me abrieron las puertas desde el primer día que decidií pisar este suelo, me siento como en casa, y eso es importante para cualquier artista", aseguró el folclorista que nació en la localidad boliviana de Villamontes.

"Ya pasaron 25 años desde el día que me inicié profesionalmente en el folclore, parece mentira como transcurre el tiempo, pero puedo asegurar que el saldo es netamente positivo, son muchas más las alegrías que los sinsabores. Pero vamos por más, todavía queda mucho hilo en el carretel", agregó el reconocido artista.

Asoman vientos a favor, y Dalmiro lo sabe "En algunos días vamos a estrenar el chamamé Corazón mágico, que seguramente gustará entre la gente, este ritmo está pegando mucho en el público. También vamos afrontando los distintos compromisos, estaremos en Tarija (Bolivia), Santiago (Paraguay), Humahuaca, Luque (Córdoba), San Pedro de colalao (Tucumán), en la capital jujeña, y en Tartagal. La frutilla del postre será la Serenata a Cafayate, prevista para el 27 de febrero", añadió el folclorista boliviano.

De manera paralela, Dalmiro Cuéllar es uno de los propulsores de la propuesta "La Chaqueñada Trío", junto al Negro Palma, Erick Claros. La tierra caliente del Chaco Sin Fronteras se refleja en las voces de sus embajadores musicales. Creadores de un estilo criollo y montaraz. Tres voces únicas hermanadas para el mundo. Tres gargantas potentes que garantizan la fiesta en cualquier festival.

"La verdad que es un placer poder formar parte de este proyecto musical, con dos cantores de excelencia, con potencial y verdaderos profesionales en este hermoso mundo de los acordes musicales. La gente está entusiasmada, ojalá podamos complacer a todos los amantes de esta música, lo nuestro se basa en el sentimiento de nuestra región", afirmó Dalmiro.

Dalmiro Cuéllar, con su música, une fronteras. Es la reconocida frase que predica este cantor boliviano a lo largo de su camino recorrido. Su canto transmite la realidad del Chaco, allá donde la necesidad es moneda corriente. "Siento un cariño muy especial por la provincia de Salta, por eso será un placer compartir mi repertorio con esta hermosa gente", adelantó el folclorista.

Dalmiro Cuéllar Ayala nació en San Juan de la Vertiente, municipio de Villamontes, Departamento de Tarija. Desde temprana edad empezó a despuntar el vicio de la música. "Yo me inicié en la danza, pero luego incursioné en varios conjuntos, hasta que decidí encarar mi carrera como solista. Luego de contar con la aceptación de mi gente, me vine a tierra argentina a buscar nuevos horizontes, soy un eterno agradecido porque siempre me trataron con respeto", dijo.