La salteña Guada Giménez firmó su primer contrato como futbolista profesional en Lanús

La futbolista salteña Guadalupe Giménez dio un paso clave en su carrera al firmar su primer contrato profesional con el club Lanús, de Buenos Aires. La exjugadora de Gimnasia y Tiro atraviesa un presente soñado y no ocultó su emoción por este logro que marca un antes y un después en su camino dentro del fútbol.

A través de sus redes sociales, Giménez compartió un sentido mensaje en el que reflejó el esfuerzo y los sacrificios realizados para llegar a este momento. “No voy a negar que lo soñé miles de veces desde que llegué a Buenos Aires, pero también entrené y sacrifiqué muchas cosas para lograrlo”, expresó la jugadora, dejando en claro que el contrato es el resultado de años de trabajo silencioso.

En su publicación, la futbolista destacó los momentos difíciles que debió atravesar: entrenamientos lejos de las miradas, lágrimas en soledad y situaciones que incluso la hicieron pensar en abandonar. Sin embargo, remarcó que nunca bajó los brazos. “Rendirme era hacerla más fácil… y a mí no me gustan esas cosas”, señaló.

Guadalupe también subrayó la importancia de mantenerse profesional aun antes de concretar la firma. “Sabía que en algún momento iba a llegar y que tenía que seguir siendo profesional incluso sin haber firmado ese tan ansiado contrato”, afirmó, convencida de que el esfuerzo y la responsabilidad terminan dando frutos.

Finalmente, agradeció al Club Lanús por la oportunidad: “Gracias @clublanusoficial por darme el lugar y dejarme cumplir este sueño”. De esta manera, la futbolista salteña celebra un logro personal que también representa un orgullo para el fútbol femenino de la provincia.