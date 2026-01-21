El mapa del delito en el interior de Salta: operativos certeros y detención de sospechosos

El mapa de la inseguridad cotidiana en el sur salteño volvió a quedar expuesto en las últimas horas a partir de dos intervenciones policiales concretas, distintas entre sí pero atravesadas por un mismo eje: la respuesta judicial y operativa frente a robos y hurtos en ámbitos urbanos. Lejos de tratarse de episodios aislados, ambos procedimientos muestran cómo avanzan las investigaciones cuando existen denuncias formales, alertas tempranas y tareas de campo sostenidas.

En la ciudad de Metán, una denuncia vecinal activó una investigación que terminó con allanamientos simultáneos y la detención de un hombre de 55 años, mientras que en General Güemes una rápida alerta al Sistema de Emergencias 911 permitió recuperar objetos sustraídos y demorar a dos sospechosos pocas cuadras después del hecho.

Metán: allanamientos y una detención por hurto

El primer procedimiento tuvo lugar en Metán y estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones 3, que venía trabajando sobre una causa por hurto ocurrida días atrás. La investigación se inició tras la denuncia de una vecina, quien advirtió la sustracción de objetos de valor desde su vivienda ubicada en calle José Ignacio Sierra.

Con los datos reunidos durante las tareas investigativas, el martes se concretaron tres allanamientos en distintos puntos de la ciudad: barrios 12 de Octubre, Altos de Metán y 20 Viviendas. Como resultado del operativo, la Policía secuestró los elementos denunciados como robados, además de otros objetos considerados de interés para la causa, y procedió a la detención de un hombre de 55 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

En la causa intervienen la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1, que ahora deberán avanzar con las medidas procesales correspondientes.

General Güemes: alerta al 911 y detención

El segundo hecho se registró durante la mañana en la ciudad de General Güemes y tuvo un desarrollo más inmediato. Tras una alerta ingresada al Sistema de Emergencias 911, motoristas y efectivos de Seguridad Urbana del Distrito de Prevención 7 desplegaron un operativo por la sustracción de elementos desde una playa de estacionamiento ubicada en el barrio Centro.

Según se informó, los dos sospechosos fueron localizados en la intersección de las calles Alem y Fleming, donde el personal policial logró demorarlos y recuperar los objetos sustraídos, evitando que el hecho tuviera mayores consecuencias.

En este caso, tomó intervención la Fiscalía Penal de General Güemes, que analiza la situación procesal de los involucrados y la continuidad de la causa.

Dos escenarios, un mismo patrón

Aunque se trata de hechos diferentes -uno investigado tras una denuncia domiciliaria y otro detectado casi en tiempo real-, ambos casos reflejan un patrón común: delitos contra la propiedad en ámbitos urbanos, con respuesta policial basada en investigación previa, alertas ciudadanas y operativos focalizados.

Las actuaciones quedaron ahora en manos del Ministerio Público Fiscal, mientras las autoridades volvieron a señalar la importancia de denunciar los hechos y utilizar los canales de emergencia para facilitar una intervención de la policái y así evitar la impunidad de los delitos que se llevan adelante. "El compromiso de la gente siempre es importante. Cuando se involucra y denuncia la tarea se facilita para el policía", señalaron desde Seguridad.