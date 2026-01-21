El negocio del mate y una apuesta fuerte: Antonella Roccuzzo, imagen de una marca histórica de termos

El mate dejó de ser solo una costumbre cotidiana para convertirse también en un territorio de disputa comercial. En ese escenario, la emblemática marca de termos Stanley decidió dar un paso fuerte en la Argentina al sumar como embajadora a Antonella Roccuzzo, una figura con proyección global y un vínculo directo con uno de los hábitos culturales más arraigados del país.

La elección no es casual. La familia de Lionel Messi suele mostrarse con el mate como parte de su rutina diaria, tanto en entrenamientos como en momentos de descanso, una imagen que Stanley busca capitalizar para reforzar su presencia en un mercado cada vez más competitivo. El objetivo es claro: pisar más fuerte en la Argentina en un rubro que cambió radicalmente en los últimos años.

El contexto acompaña la movida. Tras el levantamiento de las barreras antidumping que rigieron durante más de dos décadas, desde 2025 se habilitó el ingreso de nuevos jugadores -principalmente de China- en el negocio de los termos. A eso se suma un fenómeno persistente: la importación ilegal, que presiona sobre precios y marcas tradicionales. En paralelo, el consumo sigue en alza y marca una tendencia clara.

Según datos del sector, el consumo de termos de acero inoxidable creció un 120% entre 2018 y 2023, impulsado por cambios en los hábitos de los usuarios, mayor valoración del diseño y una preferencia creciente por productos durables y térmicamente eficientes. Stanley apunta directamente a ese público, combinando funcionalidad, estética y narrativa de marca.

En ese marco se presentó Stanley 1913 x Anto, una cápsula que, según definió la compañía, “celebra el equilibrio entre movimiento y descanso, bienestar y estilo, intención y autenticidad”. La línea incluye tres productos clave: el Quencher Protour, el termo Mate System y el mate clásico, todos pensados para acompañar distintas situaciones de uso, desde el entrenamiento hasta la vida cotidiana.

Nueva embajadora

Desde la firma destacaron el perfil integral de la nueva embajadora. “Antonella es emprendedora, entusiasta del fitness, influencer, esposa y madre, y voluntaria en diversas organizaciones de bien público. Casada con el ícono global del fútbol Leo Messi, aporta su propia voz y visión a cada proyecto, equilibrando familia, negocios y bienestar con autenticidad y propósito”, señalaron en un comunicado oficial.

El mensaje no se agota en lo comercial. Stanley subrayó también el anclaje cultural de la rosarina: “Enraizada en su herencia argentina y en años de entrenamiento de fuerza, Anto encarna el equilibrio: mantenerse con los pies en la tierra mientras se adapta a los cambios de la vida, demostrando cómo incluso los movimientos pequeños e intencionales pueden crear armonía en cada momento”.

La alianza se suma a una lista creciente de marcas globales que eligieron a Roccuzzo como rostro visible. En los últimos años, protagonizó campañas para Adidas, Tiffany & Co, Alo y Guerlain, consolidando un perfil propio dentro del universo del marketing internacional, más allá de su vínculo con el capitán de la Selección.

El acercamiento entre Stanley y el universo Messi no es nuevo. A finales de 2024, la empresa ya había lanzado junto al futbolista un kit personalizado de mate y termo en color rosa —en referencia al Inter Miami— con la inscripción “GOAT”. Meses después, esa propuesta tuvo una segunda edición en celeste, en alusión directa a la bandera argentina.

Con Antonella Roccuzzo como nueva embajadora, Stanley refuerza ahora una estrategia que combina identidad local, figuras globales y consumo cultural, en un mercado donde el mate sigue siendo mucho más que una bebida: es un símbolo, un ritual y, cada vez más, un espacio de competencia económica.