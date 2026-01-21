Siniestro vial en la Circunvalación Oeste: la intendenta de Hipólito Yrigoyen estuvo involucrada

La combinación entre lluvia, velocidad y una calzada con acumulación de agua volvió a poner en foco los riesgos de circular por la Circunvalación Oeste de la ciudad de Salta. Esta vez, el siniestro tuvo como protagonista a una figura pública: la intendenta del municipio de Hipólito Yrigoyen, Soledad Cabrera, quien resultó con lesiones leves tras perder el control del vehículo en el que se desplazaba.

El hecho se registró durante la madrugada de hoy a la altura del Altos de Medeiros, un sector conocido por su tránsito fluido pero también por las dificultades que presenta cuando las precipitaciones son intensas. Según la información confirmada, el vehículo atravesó un charco de agua, lo que provocó la pérdida de control, una serie de giros bruscos y finalmente el impacto contra un poste del alumbrado público ubicado en la platabanda central.

Las huellas visibles sobre el pasto y el barro del sector dan cuenta de una secuencia violenta, ocurrida en apenas unos segundos, en un tramo donde la velocidad permitida alcanza los 110 kilómetros por hora, aunque las condiciones climáticas exigían una conducción mucho más prudente.

Tras el impacto, la intendenta fue asistida en el lugar por personal de Bomberos Voluntarios y del SAMEC, quienes evaluaron su estado y dispusieron su traslado a un centro de salud para una mejor atención. De acuerdo al parte médico preliminar, presentaba traumatismos en uno de sus miembros superiores, sin que se informaran lesiones de gravedad. Se ecuentra fuera de peligro, según pudo confirmar El Tribuno.

En el vehículo viajaban además otras personas, entre ellas dos menores de edad, quienes no sufrieron lesiones y no requirieron atención médica.

Mientras el tránsito fue parcialmente restringido, personal policial, Criminalística y Seguridad Vial trabajaron en la zona para realizar las pericias correspondientes y establecer con precisión las causas del siniestro. No se registró la participación de otros vehículos, aunque sí importantes daños materiales tanto en el rodado como en la infraestructura urbana.

El episodio vuelve a encender una señal de alerta sobre la seguridad vial en la Circunvalación Oeste, una vía rápida que, en contextos de lluvia, puede transformarse en un punto crítico incluso para conductores experimentados. La acumulación de agua, el estado de la platabanda central y la confianza que genera el bajo tránsito nocturno conforman un escenario que se repite y que, una vez más, dejó consecuencias.