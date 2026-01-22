Agredió a su expareja y fue imputado

Un hombre de 27 años fue imputado por el presunto delito de lesiones leves agravadas por la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, en el marco de una causa iniciada a partir de la denuncia de su expareja por un episodio de agresión ocurrido en la vía pública de Apolinario Saravia. El hecho es investigado por el fiscal penal 2 de Joaquín V. González en feria, César Saravia, a través de la Delegación Apolinario Saravia.

Según consta en la denuncia, el episodio ocurrió el 18 de enero, alrededor de las 11, en inmediaciones de un natatorio ubicado en la esquina de calle Chaco. La mujer relató que, tras dejar a una amiga en el lugar, se disponía a encender su motocicleta para regresar a la localidad de Luis Burela, donde reside, cuando se encontró con su expareja.

De acuerdo al testimonio incorporado al expediente, el acusado se habría presentado en aparente estado de ebriedad y, sin mediar palabra, le propinó un golpe con la mano abierta en el rostro. Al intentar defenderse para evitar una nueva agresión, la mujer sufrió una lesión cortante en la palma de la mano izquierda, presuntamente causada con un elemento filoso que no logró identificar.

Siempre según la denunciante, el ataque continuó con empujones que la hicieron caer al suelo, acompañados de amenazas. Además, indicó que no se trató de un hecho aislado, ya que había denunciado episodios anteriores a comienzos de 2025, con medidas cautelares vigentes, y que la relación ya había finalizado.