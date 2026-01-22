Intervienen el puerto de Ushuaia por irregularidades

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación anunció que suspendió la habilitación del puerto de Ushuaia luego de haber detectado irregualridades en el manejo de fondos y ordenó su intervención administrativa.

Desde la citada entidad intimaron al gobierno provincial que lidera el peronista Gustavo Melella para que solucione las irregularidades detectadas que irían desde desvío de fondos hasta riesgos operativos y de seguridad por falta de infraestructura.

"La medida se tomó como resultado de la falta de respuestas concretas ante las inspecciones efectuadas, las denuncias de vaciamiento realizadas por los trabajadores, y la preocupación expresada por los representantes de las empresas navieras que allí operan", revelaron a través de un comunicado de prensa.

La resolución a la que accedió NA lleva la firma el director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, establece que la intervención será por el plazo de un año y se oficializará este jueves en el Boletín Oficial.

La medida se inició a partir de una denuncia sindical y sectorial contra la Ley provincial N° 1596, a cargo del secretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, Juan Avellaneda, tras la creación de un fondo para cubrir la deuda de la obra social estatal (OSEF) financiado con el superávit del Puerto de Ushuaia.

De esta forma, Avellaneda bajo la supervisión de directores y gerentes de la agencia estará al frente de la gestión operativa de la terminal portuaria de Tierra del Fuego.

Señalaron que Prefectura Naval asistirá la intervención para "optimizar las condiciones de seguridad y las tareas operativas".