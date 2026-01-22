Sífilis: las mujeres y los jóvenes, los más afectados en la provincia

La sífilis, una Infección de Transmisión Sexual (ITS) causada por la bacteria Treponema pallidum, mantiene una tendencia en alza en la provincia y afecta principalmente a población joven y a mujeres. De acuerdo con el programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales del Ministerio de Salud Pública, hasta el 31 de diciembre de 2025 se confirmaron 1.602 casos en Salta, con una marcada concentración en personas de entre 20 y 39 años.

El grupo etario de 20 a 29 años registró 638 diagnósticos, lo que representa el 39,8% del total de casos confirmados en la provincia, seguido por el de 30 a 39 años, con 317. En cuanto a la distribución por género, el 56,1% de los casos correspondió a mujeres, el 43,5% a varones y el 0,4% a personas que se identificaron con otro género. Dentro de ese universo, 239 diagnósticos se detectaron en personas gestantes, lo que refuerza la preocupación por el impacto de la enfermedad en la salud materno-infantil.

En ese contexto, se confirmaron 55 casos de sífilis congénita, es decir, transmisión de la infección de madre a hijo durante el embarazo o el parto. Esta forma de la enfermedad puede provocar complicaciones severas en los recién nacidos, como ceguera, daños orgánicos y, en los cuadros más graves, la muerte, cuando no se realiza el tratamiento adecuado de manera oportuna.

La distribución territorial muestra que la mayor cantidad de contagios en la población general se concentró en la zona centro de la provincia, con 863 casos. Le siguieron la zona oeste, con 170; el norte, con 147; el sur, con 93; y 35 diagnósticos correspondientes a personas de otras provincias atendidas en el sistema de salud salteño.

Los meses con más notificaciones fueron octubre, con 148 casos, y diciembre, con 136, lo que refleja picos estacionales en la detección y la transmisión.

A nivel nacional, el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud informó que en 2025 se confirmaron 55.183 diagnósticos de sífilis, un 71% más que el promedio registrado entre 2020 y 2024. En personas embarazadas, los casos aumentaron un 10%, al pasar de 11.396 a 12.532, aunque se observó una disminución del 8% en la sífilis congénita, asociada a una mejora en el acceso al diagnóstico y al tratamiento durante el control prenatal.

Las autoridades sanitarias señalaron que la mayor concentración de casos se da en personas de entre 15 y 39 años y que el incremento se vincula principalmente al bajo uso del preservativo. La sífilis se transmite por vía sexual, a través del contacto con semen, fluidos vaginales, sangre o líquido preeyaculatorio en relaciones sin protección, y también por vía perinatal, de una persona gestante a su bebé durante la gestación o el parto.

El diagnóstico se realiza mediante análisis de sangre convencionales o test rápidos, que brindan un resultado preliminar en 15 a 30 minutos, disponibles en hospitales y centros de salud de toda la provincia. Ante un resultado positivo, se efectúa una prueba confirmatoria.

El tratamiento es gratuito, seguro y altamente efectivo, y debe ser realizado tanto por la persona diagnosticada como por sus parejas sexuales.

Usar condón

Desde el Ministerio de Salud Pública reiteraron la importancia del uso correcto del preservativo de látex, que presenta una eficacia cercana al 98% para prevenir infecciones de transmisión sexual, así como de la realización del test de sífilis durante el embarazo como parte de los controles de rutina.

Ante consultas o necesidad de información, se recomienda concurrir al establecimiento de salud más cercano, comunicarse con la línea gratuita 0800-3333-444 del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, o contactar al programa provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales al teléfono (0387) 4215169 o a través de la cuenta de Instagram @Pro.gramavihsalta.